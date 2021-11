Løgn, forbannet løgn og russisk statistikk. Slik ble pandemien en katastrofe i Russland.

Russerne har ikke dødd i så stort antall siden andre verdenskrig. De som fortalte om det, mistet jobben.

Kråker sitter på gravene på en kirkegård utenfor byen St. Petersburg. Denne delen av kirkegården er kun for russere som har dødd av korona.

7. nov. 2021 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

Folk jublet og klappet da president Vladimir Putin holdt en flammende tale i mars i år. 80.000 mennesker hadde klemt seg inn på Luzjniki-stadion i Moskva for å høre på. Knapt noen hadde på seg munnbind. Kjente artister opptrådte, og det var stort fyrverkeri for å markere årsdagen for at Russland annekterte halvøya Krim i 2014.

Seansen ble vist på de statlige TV-kanalene, og kommentatorene jublet over hvordan russerne kunne leve et normalt liv. Deretter gjorde de narr av vestlige land som hadde strenge tiltak. Gjentatte ganger har Putin erklært seier over koronaen.

De siste ukene har tonen vært en helt annen. Presidenten har innstendig oppfordret russerne om å vaksinere seg, og den siste uken har landet vært stengt ned. Nesten daglig er det satt nye dystre rekorder i antall smittede og døde.

Problemet er at den offisielle statistikken lyver, hevder en rekke forskere som Aftenposten har intervjuet. De dokumenterer at virkeligheten er verre. Ekstremt mye verre.

Men hvordan er det russerne jukser med tall? Det kommer vi tilbake til.