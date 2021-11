Verdens CO2-versting overrasker på toppmøte: Kina sendte kun et brev.

Klimatoppmøtet er i gang. Men særlig én statsleder glimret med sitt fravær.

Kinas leder Xi Jinping snakket søndag til verdensledere på G20-møtet i Roma over videolink. Verdenslederne i Glasgow måtte nøye seg med et brev. Bildet viser G20-talen vist på en storskjerm i Beijing

1. nov. 2021 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag var dagen for statsledere og de store ord på klimatoppmøtet. Møtet, som er kalt det viktigste på mange år, har samlet verdens toppledere i den skotske byen Glasgow.

Her talte den amerikanske presidenten Joe Biden og den franske presidenten Emmanuel Macron. Til sammen 28 taler om hvordan verden nå skal takle klimakrisen og ikke minst hva de selv skal gjøre hjemme.

Biden kom ikke med mange detaljer mandag. Men han fortalte verdens ledere at USA vil oppfylle løftet om å kutte klimagassutslippene med 50–52 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivåene. Han sa også at verden må hjelpe utviklingslandene mer for å håndtere klimaendringene.

Italias statsminister Mario Draghi ba klimatoppmøtet om å gå enda lenger enn det G20-landene ble enige om i helgen. Da ble landene enige om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Men på forhånd var det knyttet særlig mye spenning til hvilke løfter som vil komme fra spesielt ett land.