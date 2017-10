Nå åpner flere republikanske ledere for strengere våpenlover

Minst 12 av riflene Stephen Paddock hadde med seg inn på hotellrommet sitt i Las Vegas, var utstyrt med en «bump stock» som gjør at gjør at halvautomatiske våpen kan øke skuddtakten opp til et nivå nær automatvåpen.

Analysen gjort av The New York Times viste at Paddock avfyrte 90 skudd på ti sekunder i Las Vegas. Til sammenligning ble det avfyrt 24 skudd på ni sekunder under masseskytingen i Orlando, mens et helautomatisk våpen avfyrer 98 skudd på syv sekunder.

Demokratene har krevd at tilbehøret skal bli ulovlig i flere år. Nå åpner flere republikanske ledere for å stramme til amerikanske våpenlover etter flere tiår med motstand mot all begrensing av våpenlovverket, ifølge The New York Times.

– Som jeger eier jeg mange våpen, men jeg forstår ikke bruken av «bump stock», sier republikanernes innpisker i Senatet, John Cornyn.

Mark Meadows, lederen av Kongressens konservative komité «Freedom Caucus», åpnet også for å vurdere en lovendring.

Dette er en «bump stock»: For 99 dollar kan amerikanere gjøre om våpen til å skyte flere hundre skudd i minuttet

Har stanset flere forslag

At republikanerne nå åpner for å snakke om strengere våpenregler, er historisk. Etter tidligere masseskytinger har de sagt nei til demokratenes forslag om å stramme inn.

Etter at 33 mennesker døde på Virginia Tech i 2007, kom forslaget om å begrense magasinstørrelsen. Republikanerne sa nei.

Etter skytingen på skolen Sandy Hook i Connecticut, der 20 barn og seks voksne døde, kom forslaget om å utvide bakgrunnssjekken ved våpenkjøp. Også da kom det et nei fra republikanerne. Også i fjor sommer, da 49 ble drept på nattklubben Pulse. Demokratene foreslo å ikke selge våpen til mennesker på FBIs overvåkingsliste. Også da stanset republikanerne forslaget.

Flere republikanere følger etter

Flere sentrale republikanere åpner døren på gløtt for strengere våpenregler. Cathy McMorris Rodgers, republikanernes fjerde mektigste i Kongressen, fortalte til ABC at de nå undersøker muligheten for en lovendring.

– Vi snakker med ATF (byrået for alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver) og andre om hva en «bump stock» er, hvordan den fungerer, om det burde være lovlig og hvem som bør ha tilgang til det, sier Rodgers til ABC.

The New York Times trekker frem flere senatorer, både Lindsey Graham fra South Carolina, Orrin G. Hatch fra Utah og den tidligere presidentkandidaten Marco Rubio fra Florida.

– Er det svakheter i lovverket vi må ta stilling til for å forhindre slike angrep i fremtiden, er vi alltid åpne for det, sier Rubio.

Også CNN omtaler republikanernes uvanlige standpunkt, og siterer Wisconsin-senator Ron Johnson på at han har ingen problemer med å forby bump stocks.

Siden 1986 har det vært forbudt å selge nye helautomatiske våpen i USA.

Etterspørselen gikk opp

Etter at Las Vegas-massakren har våpenforhandlere Reuters har snakket med, merket økt etterspørsel etter rifletilbehøret «bump stock».

På over ett år hadde Kellie Weeks, eieren av våpenforhandleren Georgia Gun Store i Gainesville, Georgia, aldri fått forespørsler om en «bump stock». De siste dagene har flere kunder spurt etter produktet.

– De som vil ha dem, er nok bare bekymret for at de blir ulovlige, sier Weeks til Reuters.

I etterkant av masseskytinger er det vanlig at våpensalget går opp i USA, i frykt for at våpenreglene skal strammes inn.