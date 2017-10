Han drepte og forfulgte millioner. Nå er hans ugjerninger glemt av mange unge russere.

Unge russere har full tilgang til internett, data og mobiltelefoner. De er like aktive digitalt som ungdommer i Vesten.

Men etter 12 år skolegang og en oppvekst med Putin-kontrollerte TV-kanaler, svarer halvparten av de unge at de ikke kjenner til Stalins undertrykkelse av egen befolkning da han styrte Sovjetunionen fra 1924 til 1953.

– Vi ser nå resultatene av politikken som føres av makthaverne, sier en av de siste gjenlevende dissidentene fra Sovjetunionen, Ljudmila Aleksejeva, til Aftenposten.

Slik var spørsmålet de fikk

«Kjenner du til at det var politisk undertrykkelse i Sovjetunionen i 1930- og 1940-årene, eller hører du dette nå for første gang?», spurte forskerne 1200 russere i august 2017.

Av ungdommer mellom 18 og 24 år svarte hele 46 prosent at de ikke kjente til dette.

Nye russiske skolebøker fremstiller i stor grad Stalin som en helt som reddet Russland fra Hitler.

I befolkningen som helhet svarte 25 prosent at de ikke kjenner til noen undertrykkelse under Stalin.

Stalins terrorvelde

Russiske myndigheter og historikere har tidligere konkludert med at om lag 17 millioner mennesker ble sendt til Stalins Gulag-leire. Mellom 1 og 1,5 millioner mennesker kom aldri tilbake.

I tillegg førte Stalins ordre om tvangskollektivisering til at minst fem millioner mennesker sultet i hjel mellom 1930 og 1933.

Dessuten ble om lag 700.000 mennesker henrettet under Stalins utrenskninger mellom 1937 og 1938.

Russlands fremste forskere, intellektuelle og store deler av offiserskorpset ble myrdet, noe som fikk katastrofale konsekvenser da Hitler angrep Sovjetunionen i 1941 og om lag 27 millioner innbyggere mistet livet.

I en måling tidligere i år ble Stalin kåret til det mest fremragende mennesket som har levd på jorden – foran Putin.

Tror Stalins terror ikke drepte så mange

Svarene viser dessuten at russere flest ikke aner noe om hvor mange som ble drept eller forfulgt under Stalins regime. På spørsmål om hvor mange mennesker som faktisk ble rammet av Stalins undertrykkelser, viser svarene at russere flest ikke aner noe om omfanget:

46 prosent svarer det var mindre enn noen hundretusener mennesker.

Bare en av fire kjenner til at Stalins terrorvelde kostet flere millioner mennesker livet.

Undersøkelsen er gjennomført av Det allrussiske senteret for studier av politisk opinion (VTsIOM) i samarbeid med det russiske Gulag-museet i Moskva.

Putin åpner en sørgemur til minne om Stalins ofre

I høst er det 80 år siden Moskva-prosessene, Stalins utrensning av sine politiske motstandere under den store terroren, startet for alvor i 1937.

I slutten av oktober åpnes det nye minnesmerket «Sorgens mur» til minne om ofrene for politiske forfølgelse. Det blir det største minnestedet i Moskva over Stalins ofre.

Men ut over det har Det har knapt vært markert i Russland.

Har glemt ofrenes navn

61 prosent av de spurte er heller ikke stand til å nevne ett eneste navn på kjente mennesker som ble rammet av Stalins undertrykkelse.

Blant dem som fortsatt huskes av mindretallet, er forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn, romforskeren Sergej Koroljov og flydesigneren AndrejTupolev.

Solzjenitsyn ble dømt til 10 års straffeleir i 1945 etter å ha omtalt Stalin som «han med barten» i et brev til en venn.

Koroljov hadde æren for at Sovjetunionen vant første del av romkappløpet, men døde tidlig som følge av sykdom han fikk under årene i Stalins straffeleir.

– Vokser opp ignorante og dopede unge

Den 89 år gamle menneskerettighetsaktivisten Ljudmila Aleksejeva måtte rømme fra Sovjetunionen i 1977.

Hun mener undersøkelsen viser hvordan propagandaen i fjernsyn, skole og kultur virker på de unge som har vokst opp siden 90-tallet:

– Ingen får høre noe om Stalins undertrykkelse, sier Aleksejeva.

– På TV vises filmer om hvilken fantastisk statsmann Stalin var. Hele tiden får vi høre hvordan seieren ikke ble vunnet av millioner av mennesker, men av vår store kommandant Stalin. De referer hele tiden til vår fantastiske fortid, og presenterer alt han gjorde i best mulig lys.

Hun peker på at det selv for foreldrene og høyt utdannede familier er vanskelig å stå imot bildet som tegnes av Stalins tid:

– Vi som mener noe annet, slipper aldri til på TV. Derfor vokser det opp ignorante, dopede unge mennesker.