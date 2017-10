Harvey Weinstein tar permisjon på ubestemt tid etter avsløringer om seksuell trakassering

Harvey Weinstein, en av Hollywoods mektigste menn, har med umiddelbar virkning tatt permisjon fra stillingen sin på ubestemt tid etter at en rekke anklager om seksuell trakassering er blitt rullet opp, ifølge nyhetsbyrået AP.

Styret i The Weinstein Co. har stilt seg helhjertet bak Weinsteins avgjørelse, heter det i en pressemelding fra selskapet.

The New York Times avslørte torsdag at den 65 år gamle Hollywood-mogulen har inngått forlik med minst åtte kvinner. Blant dem som har gått ut mot Weinstein er kjente skuespillere som Ashley Judd og Rose McGowan.

– Kvinner har snakket om Harvey oss imellom i lang tid, og det er på høy tid at det blir tatt opp i offentligheten, har Judd uttalt ifølge New York Times.

Demokrater gir bort pengedonasjoner

Weinstein og familien har gitt mer enn 1,4 millioner dollar i politiske bidrag siden 1992, i all hovedsak til demokratiske representanter, ifølge Center for Responsive Politics.

Flere demokrater, blant dem leder i senatet, Chuck Schumer, og senator Elisabeth Warren, i tillegg til minst fire andre senatorer, velger nå å gi tusenvis av dollar de har mottatt fra Weinstein til veldedige organisasjoner.

Partiet, som i stor grad profilerer seg på å være progressive i kvinnesaker, prøver dermed å distansere seg fra Weinstein, skriver nyhetsbyrået AP.

Republikanske motstandere kaller pengene «skitne». Talsperson for RNC, Cassie Smedile, hevder at demokratene forsøker å «hvitvaske de skitne Harvey Weinstein-pengene» gjennom Demokratenes egne politiske organisasjoner.

Krevde at kvinnene så ham bade

Flere kvinner har i intervjuer beskrevet episoder som går inn i samme mønster med varierende grad av upassende oppførsel. De fleste kvinnene var i begynnelsen eller midt i 20-årene og med et ønske om å få foten innenfor i bransjen da hendelsene skjedde.

Han skal blant annet ha vært delvis eller helt naken foran flere av kvinnene, krevd at kvinnene var til stede mens han tok et bad og flere ganger ha spurt om massasjer eller selv tatt initiativ til å gi kvinnene massasjer.

De beskriver også situasjoner hvor Weinstein skal ha endret oppførsel i en håndvending og gått fra å være i seriøs møtemodus det ene øyeblikket til å komme med upassende seksuelle tilnærminger i det neste.

Hendelsene skal være fordelt gjennom hele Weinsteins karrière på nesten tre tiår.

Weinstein beklager for dårlig oppførsel

Weinstein svarte først ved å kalle New York Times’ artikkel «uansvarlig» (reckless) og anklaget avisen for å ha en «vendetta» mot ham.

Ifølge hans advokat, Charles J. Harder, er artikkelen «farget med falske og ærekrenkende uttalelser».

Senere har han derimot publisert en lengre forklaring hvor han tar en annen tone.

«Jeg erkjenner at måten jeg har oppført meg på overfor kolleger tidligere har ført til smerte, og jeg beklager på det sterkeste for det», heter det i uttalelsen.

Han skriver også at han vokste opp på 60- og 70-tallet, da «alle reglene om oppførsel på arbeidsplassen var annerledes» («all the rules about behavior and workplaces were different»).

Uttalelsen refererer ingen spesifikke hendelser. Han har dermed ikke innrømmet å ha gjort noe straffbart på dette tidspunktet.

– Jeg representerer ham ikke i saker om seksuell trakassering: Det finnes ingen saker om seksuell trakassering. Jeg jobber med en mann som har oppført seg dårlig i en periode, som angrer, sa advokat Lisa Bloom under et intervju med ABC-programleder George Stephanopoulos.

En av Hollywoods mektigste

Harvey Weinstein, også kjent for sitt voldsomme temperament, har vært en av Hollywoods mektigste menn i nesten 30 år. Blant annet var han med å starte opp produksjonsselskapet Miramax sammen med sin bror Bob Weinstein i 1979.

På sin lange merittliste som produsent finner man blant andre Pulp Fiction, Gangs of New York og Shakespeare in Love, som han vant Oscar for i 1998.

Han har også vært såkalt «executive producer» for Oscar-vinnere som Den engelske pasienten, Chicago og Ringenes Herre-trilogien.