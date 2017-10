Abortmotstanderen skal ha forsøkt å presse elskerinnen til å ta abort. Nå trekker han seg fra Kongressen.

Torsdag kveld, norsk tid, meddelte Tim Murphy at han trekker seg fra Kongressen etter skandalen som de siste dagene er blitt slått opp i amerikanske medier.

Beskjeden om at han trekker seg kommer bare 24 timer etter at han kunngjorde at han ikke hadde planer om å trekke seg. Likevel opplyste han at han ikke ville stille til gjenvalg når perioden hans går ut i 2018.

Sentrale kilder sier til Politico at Murphy trodde at saken ville gå over, men det skjedde altså ikke.

«I kveld fikk jeg et oppsigelsesbrev fra kongressrepresentant Tim Murphy, med effekt fra 21. oktober,» skriver lederen for republikanerne i Representantenes hus, Paul Ryan, i en pressemelding.

– Passende at han går videre

Til amerikanske medier forteller Ryan at han støtter beslutningen til Murphy.

– Jeg har snakket med Tim flere ganger de siste dagene. Jeg tror det er passende at han går videre til neste kapittel i livet, sier han, ifølge AP.

Andrew Harnik / TT / NTB scanpix

Republikaneren fra Pennsylvania skal ha blitt presset av flere av sine egne kongresskollegier til å trekke seg.

Gjengir abort-SMS

Det var Pittsburgh Post-Gazette som først brakte historien om at Murphy skal ha bedt sin elskerinne Shannon Edwards om å ta abort.

De gjengir en tekstmelding som elskerinnen skal ha sendt til Murphy i januar, der hun stiller spørsmål ved at Edwards poster sitt «pro-life»-standpunkt overalt, samtidig som at han en uke tidligere «ikke hadde noe problem» med å spørre henne om å ta abort.

I en tekstmelding som senere skal være sendt fra hans nummer, sier han at det er hans stab som er ansvarlig for anti-abort-meldingene, og at han skal ha bedt dem om å slutte å poste ut dette budskapet.

Vil ikke kommentere

Ifølge Pittsburgh Post-Gazette viste det seg at Edwards ikke var gravid likevel. Murphy har tidligere erkjent at han hadde en affære med Edwards, men han har ikke villet kommentere saken om at han ba elskerinnen ta abort.

Avisen offentliggjorde tekstmeldingene tirsdag, da Representatenes hus godkjente et lovforslag om at det skulle bli ulovlig å gjennomføre en abort etter 20 ukers graviditet.

Murphy var med på å fremme dette forslaget, og stemte også for det.