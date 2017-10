Kardinal Pell må møte i ny høring om overgrep

I høringen vil det bli avgjort om det foreligger tilstrekkelig bevis mot Pell til å stille ham for retten for de seksuelle overgrepene han er siktet for. Det bekreftet en domstol i Melbourne natt til fredag.

Nær 50 vitner kan bli kalt inn i saken. Kardinal Pell, den katolske kirkens leder i Australia, har hardnakket nektet for beskyldningene som er rettet mot ham.

Kardinal Pell erklærte seg ikke skyldig

Den 76 år gamle kardinalen deltok i den første høringen i juli, selv om han ikke var pålagt til å gjøre det. Overgrepene han er siktet for, skal ha skjedd mens han var erkebiskop i Melbourne.

Detaljene i anklagene er ikke offentliggjort, annet enn at det dreier seg om flere episoder.