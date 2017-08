Spansk politi beslagla 20.000 uniformer som skulle til terrorgruppen IS

I motsetning til andre store europeiske land har Spania sluppet unna islamistiske terrorangrep de siste årene, men torsdag ble 13 mennesker drept og rundt 120 skadet i Barcelona.

Spansk politi og tollere oppdaget i mars et stort antall militæruniformer og utstyr som var på vei til terrorgruppene IS og den Al-Qaida-tilknyttede al-Nusra-fronten i Syria og Irak. Ifølge det spanske innenriksdepartementet skal det ha vært totalt 5000 kilo med utstyr som var delt opp i tre containere i havnene i Valencia, øst i landet, og i Algeciras, helt sør i Spania.

– Med 20.000 uniformer og militærutstyr kunne de ha utstyrt en hel hær som ville ha vært klare til å gå inn i strid i hvilket som helst konfliktområde der jihadist-organisasjoner operer, het det i pressemeldingen fra innenriksdepartementet.

For å unngå at forsendelsen ble oppdaget av tollerne var den merket som «brukte klær», og på toppen i containerne lå det vanlige klær.

Nettverk forsynte terrororganisasjonene

Spansk politi har ifølge nyhetsbyrået AFP knyttet beslaget til arrestasjonen av syv personer i mars. Disse personene skal ha jobbet for å forsyne de islamske terrororganisasjonene i Syria og Irak med våpen, eksplosiver, penger og teknisk utstyr. Det skal ha vært et nettverk som opererte i de spanske byene Alicante, Valencia og Ceuta under dekke av å være humanitære organisasjoner.

To av dem som ble arrestert i februar, skal ha vært statsborgere fra Syria og Marokko, mens resten var spanske statsborgere med bakgrunn fra Syria, Jordan og Marokko.

Utstyret til Syria og Irak ble sendt i containere som var merket med «nødhjelp», og de fikk betaling via hawala-systemet, et uformelt betalingssystem som er mye vanskeligere å spore enn vanlige banktransaksjoner.

Lederen for nettverket skal ifølge spansk sikkerhetspoliti konstant ha vært i kontakt med en IS-representant som gjentatte ganger ba ham om å rekruttere kvinner som kunne giftes bort til IS-soldater i Syria.

Nyhetsbyrået Reuters meldte at terrorgruppene har etablert et nettverk av leverandører rundt i verden som bistår dem med å få tak i utstyr av god kvalitet og til lav pris.

Terroren rammet Spania

I 17-tiden torsdag ble Barcelona rammet av et terrorangrep. En hvit varebil meide ned mennesker mens den kjørte 500 meter nedover paradegaten La Rambla. 13 mennesker er bekreftet døde, og over 120 er skadet.

Natt til fredag skal et nytt bilangrep ha blitt avverget da fem personer med falske bombebelter ble drept av politiet. Det skal ha skjedd i Cambrils sør for Barcelona.

Man må 13 år tilbake til sist Spania ble rammet av et stort terrorangrep. 191 mennesker ble drept og over 1800 ble såret da ti bomber eksploderte i fire pendlertog midt i morgenrushet 11. mars 2004. Den basiske separatistbevegelsen ETA fikk først skylden for angrepet, men senere viste det seg at det var Al-Qaida som sto bak.