Soldater pågrepet for terrorplanlegging i Storbritannia

De fire er siktet for forberedelser til terrorhandlinger, opplyser politiet i en pressemelding.

Alle fire tjenestegjør som soldater.

«Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre», skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Personene er mellom 22 og 32 år gamle og kommer fra Birmingham, Ipswich og Northampton i England og Powys i Wales. De skal ha vært med i National Action, som ble erklært forbudt i desember i fjor. De ble pågrepet på flere ulike adresser.

National Action har hyllet høyreekstremisten Thomas Mair, som i juni i fjor drepte Labour-politikeren Joe Cox.

Britiske myndigheter har stemplet gruppen som «rasistisk, antisemittisk og homofob».