Midt i sentrum av Frankfurt ble det funnet en 1,4 tonn britisk bombe med kallenavnet «blockbuster». Den udetonerte bomben ble sluppet av det britiske flyvåpenet RAF under krigen og ble oppdaget under graving på en byggeplass i Wismarer Street, rett ved Goethe universitet, skriver BBC. Søndag kl. 08.00 vil etter planen en av de største evakueringene av sitt slag finne sted - over 70 år etter krigen. Et område i 1,5 kilometers omkrets fra funnstedet evakueres i fire timer.

I tillegg til boligområder vil universitetet, sentralbanken og sykehuset bli evakuert. Politiet opplyser at bomben er av typen HC 4000, som ble brukt av britiske styrker under krigen. Den ble funnet i Wismarer gate, som er bare en kort vei fra sentrum av byen, og kun 2,5 km nord for shoppingområdet i en by med rundt 670.000 innbyggere.

Frank Rumpenhorst, TT/NTB Scanpix

Fakta: Bomber fra andre verdenskrig Mai 2017: 50.000 mennesker tvunget til å forlate sine hus i Hannover da tre britiske bomber ble uskadeliggjort.

50.000 mennesker tvunget til å forlate sine hus i Hannover da tre britiske bomber ble uskadeliggjort. Desember 2016: Mer enn 50.000 mennesker ble evakuert i Augusburg etter funn av 1,8 tonn britisk bombe.

Mer enn 50.000 mennesker ble evakuert i Augusburg etter funn av 1,8 tonn britisk bombe. Mai 2015: 20.000 mennesker i Köln måtte forlate sine hus etter bombe-funn.

20.000 mennesker i Köln måtte forlate sine hus etter bombe-funn. Januar 2012: En byggearbeider ble drept da gravemaskinen han førte utløste en bombe i Euskirchen i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Politiet, som holder vakt ved stedet, sier at det «for øyeblikket ikke er noen fare for allmennheten». Bombeeksperter sier evakueringen derfor kan vente til søndag.

Tonnevis med bomber droppet

Bomber nedgravet fra andre verdenskrig blir jevnlig funnet i Tyskland. Halvparten av om lag 2,7 millioner tonn bomber droppet av de allierte under krigen, landet på tysk jord. Flere av bombene gikk aldri av. Årsaken til det kan være flere, men eksperter sier det kan skyldes at bombene rett og slett hadde en defekt eller hadde en tidsinnstilling som var feil. De er likevel fortsatt farlige, ifølge BBC.

NTB Scanpix

I Tyskland har de en egen enhet underlagt politiet som heter Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD). De deaktiverer en bombe i snitt annenhver uke, og de vil neppe bli arbeidsledige med det aller første.