USA samler sitt cyberforsvar

Den planlagte omorganiseringen ses som et signal om at elektronisk krigføring, både defensivt og offensivt, skal styrkes strategisk. Det amerikanske cyberforsvaret – US Cyber Command eller Cybercom – blir nå en uavhengig enhet og skal ikke lenger være underlagt Central Command, overkommandoen for USAs operasjoner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia.

– Den nye, samlede kommandoen vil styrke cyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.

– Ved å løfte fram cyberforsvaret viser vi vår skjerpede innsats mot cybertrusler og bidrar til å forsikre våre allierte og partnere og å avskrekke våre motstandere fortsetter han.

Inntil videre skal den nye enheten ledes av admiral Michael Rogers, som også leder etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). NSA er USAs fremste enhet for elektronisk etterretning og har også hatt det øverste ansvaret for cyberforsvaret. Over tid kan han bli erstattet av en egen cyberforsvarssjef.