Terrorist, amatørspion eller spøkefugl? 22-åring sitter fortsatt fengslet etter terroralarmen i Nederland.

En ung mann som ville avsløre terrorister og hjelpe politiet, kan ha utløst terroralarmen i den nederlandske byen.

Lørdag satt fortsatt 22 år gamle «Jimmy F.» fengslet i Nederland. Politiet arresterte ham onsdag kveld. Da var en konsert med amerikanske Allah-Las avlyst på grunn av konkrete terrortrusler. Jimmy F. chattet med en spanjol på nettet, og antydet at han hadde planer om en aksjon i Rotterdam.

Advarslene kom fra spansk politi. Like ved konsertlokalet kjørte en spansk varebil vinglete og uvanlig. Da politiet stanset den, fant de gassflasker.

Onsdag kveld tydet det aller meste på at et samarbeid mellom spansk og nederlandsk politi hadde avverget en stor terroraksjon. Nå er det langt fra like sikkert lenger.

Fyllekjørende håndverker

Først forsvant mistanken rundt «bombebilen» med gassflaskene. Allerede natt til torsdag ble den spanske sjåføren sluppet fri. At han kjørte vinglete, skyldtes rett og slett at han var beruset, skriver NRC Handelsblad. Gassflaskene var en naturlig del av verktøyet håndverkeren bruker til daglig.

Guttene i Syria General

Både NRC Handelsblad og Algemeen Dagblad har snakket med venner av Jimmy F. som hevder at han forsøkte å infiltrere terrororganisasjonen IS.

Jimmy var aktiv i en nettgruppe som kaller seg Syria General. De støtter Syrias diktator Bashar al-Assad. Vennene hans sier til avisene at han forsøkte å infiltrere en IS-gruppe for å hjelpe politiet. De hevder at de har holdt på med dette en god stund.

I jakten på IS-terrorister fikk Jimmy kontakt med en spansk mann som hevdet å være med i IS. Spansk politi hadde åpenbart god oversikt over hva de to snakket om, og informasjonen ble så delt med Nederland. Avisene mener at spanjolen trolig var politimann.

Infiltratør snakket med infiltratør

Mye tyder nå på at det satt en infiltratør i Nederland og chattet med en infiltratør i Spania. De brukte en meldingstjeneste kalt Telegram. Den er populær blant grupper som frykter overvåking, som IS, fordi politiet sliter med å knekke krypteringen.

Spanjolen skrev at han var spesielt forsiktig etter terroraksjonen i Barcelona. For å øke egen troverdighet skal Jimmy ha fortalt at han «hadde sin egen greie på gang». Han antydet også at det dreide seg om noe i Rotterdam.

Begge de nederlandske avisene understreker at det fortsatt er mye uklart, og at de ikke kan være sikre på at Jimmys venner snakker sant. Algemeen Dagblad skriver at Jimmy F. også kan være en spøkefugl som mistet kontrollen på egen spøk.