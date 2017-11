Massakrene i en kirke i Texas og ved en konsert i Las Vegas ser ikke til å ha lagt noen demper på amerikanernes interesse for å kjøpe skytevåpen. Det er heller tvert imot.

På den såkalte black friday hadde de ansatte i FBIs avdeling for bakgrunnssjekk av våpenkjøpere det travlere enn noen gang. Hele 203.086 forespørsler kom inn fra butikker i USA, melder avisen USA Today. Det er tredje året på rad at det settes dagsrekord black friday. I fjor ville 185.713 kjøpe våpen denne fredagen.

«Killer deals»

Den store handledagen etter amerikanernes høsttakkefest er altså blitt en hektisk dag også for våpenhandlere. På en vanlig dag mottar FBI til sammenligning 60–70.000 forespørsler om bakgrunnssjekk.

Før årets black friday myldret tilbudene som skulle lokke kundene inn i forretningene. Byggesett for et halvautomatisk gevær med militært utseende, en såkalt AR-15, gikk for under 1000 dollar.

– Gjør deg klar til å utvide din samling av svarte geværer black friday med noen «killer deals», reklamerte en selger.

– Hva med 500 dollar rabatt på lyddempere eller en liten og lett Smith & Wesson Bodyguard pistol til under 200 dollar, lokket en annen.

Beste pekepinn

Det finnes ikke statistikk over våpenkjøp eller eierskap av våpen i USA. Tallene fra FBI om bakgrunnssjekk regnes derfor som en av de beste pekepinnene på hvor hett markedet er. De får likevel ikke med seg alt. Salg mellom privatpersoner og salg under såkalte våpenmesser kommer for eksempel i tillegg. En kjøper som FBI-sjekkes, kan også kjøpe flere våpen samtidig.

Smutthull i systemet

Det føderale politiet undersøker om våpenkunder er dømte kriminelle eller under etterforskning for familievold. FBI godkjenner de fleste i løpet av minutter. I løpet av nesten tyve år er over en million våpenkjøp stoppet. Er de i tvil, har de tre dager på seg til å avklare saken. Svarer FBI ikke innen fristen, får kjøperen sitt nye våpen.

Mannen som i 2015 skjøt ni i en Charleston-kirke, fikk kjøpe sin Glock-pistol på grunn av denne tredagersregelen. Skytteren som drepte 26 og såret 20 i en kirke i Texas 5. november, skulle ifølge reglene også vært nektet å kjøpe våpen. Luftforsvaret hadde imidlertid ikke rapportert inn dommen for familievold fra en militærdomstol.

Kjetil Hanssen

Innskjerper lov

Justisminister Jeff Session har instruert føderale politietater til å ettergå systemet. Senatorer fra begge partier med Texas-republikaner John Cornyn i spissen har lagt frem et lovforslag om å bøtelegge etater som glipper.

– Bare ett tilfelle som ikke innrapporteres korrekt, kan føre til tragedie. Det så vi i Texas, sa Cornyn i en uttalelse.

– Forslaget legger grunnlaget for flere kompromisser i fremtiden, sa demokraten Chris Murphy.

David J. Phillip / AP / NTB Scanpix

Går mot all sjekk

Våpenlobbyorganisasjonen NRA støtter denne endringen, men tanken på flere kompromisser i fremtiden bekymrer enkelte andre våpenlovmotstandere. Gun Owners of America, en organisasjon med halvannen million medlemmer, mener alle former for bakgrunnssjekk er brudd på USAs grunnlov. Organisasjonen ber nå sine medlemmer skrive til politikerne og protestere.

Clinton-frykt økte salget

Selv om det er blitt en ny tradisjon å sette våpenrekord black friday, har våpensalget gått klart ned i år. I 2016 antas det at utsiktene til mulig strengere lovgivning med en president Hillary Clinton, økte salget. FBI fikk inn 27,5 millioner forespørsler om bakgrunnssjekk i valgåret. I år ligger tallene lavere de fleste måneder enn tilsvarende måned i 2016, viser FBIs statistikk.