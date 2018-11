Det er det amerikanske samferdselsdepartemtet som har ilagt det skandinaviske flyselskapet boten på 200.000 amerikanske dollar og samtidig beordret selskapet til å endre praksis.

Det var i februar 2017 at departementet oppdaget at SAS hadde skulle ha brutt amerikanske regler for tilgjengelighet på websidene sine, fordi SAS hadde opprettet en egen webside for personer med funksjonshemninger.

Det var nettstedet finalcall.travel som først omtalte saken.

Ifølge amerikansk lovgivning – The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA standard – skal den primære websiden være tilgjengelig for alle brukergrupper. Dette kravet ble implementert i desember 2016.

I en pressemelding opplyser departementet at SAS «ikke lenger har en alternativ webside designet for personer med funksjonshemninger».

Det lyktes ikke Aftenposten å få kommentar fra SAS mandag kveld.