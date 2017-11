Island får ny, grønn statsminister

Venstrebevegelsen – de grønne, Selvstendighetspartiet og det sentrumsorienterte Framskrittspartiet ble onsdag enige om å samarbeide i regjering, skriver Reuters.

Katrin Jakobsdottir som leder Venstrebevegelsen – de grønne, blir ny statsminister for den rødgrønne regjeringen.

Ung og erfaren

Selv om Jakobsdottir bare er 41 år gammel, har hun 20 års fartstid i islandsk politikk. De siste ti årene har hun sittet i Alltinget, det islandske parlamentet.

Det sies om den nye statsministeren at hun besitter en stoisk ro. Det kan Island ha god bruk for – etter at landet i årevis nå har vært plaget av politisk kaos og usikkerhet.

Island har hatt en rekke ulike regjeringer de siste ti årene. Etter fjorårets valg tok det tre måneder å finne et flertall for en ny regjering. Den holdt i ett år.

Mye mer populær enn partiet

En meningsmåling før valget viste at hver annen velger ønsket seg Jakobsdottir som statsminister – selv om langt fra halvparten av velgerne er enige i hennes politikk. Venstrebevegelsen – de grønne fikk 16.9 prosent av stemmene, noe som ga partiet 11 av 64 mandater.

Island holdt valg i slutten av oktober. Men først nå har det vært mulig å danne en koalisjon som altså utpekte Jakobsdottir til statsminister etter at tidligere regjeringsforhandlinger brøt sammen i begynnelsen av november.

Islands president Gudni Johannesson sa til journalister i Reykjavik tirsdag at Jakobsdottir, tidligere statsminister Bjarni Benediktsson fra det konservative Selvstendighetspartiet og Framskrittspartiets leder Sigurdur Ingi Johannesson lå godt an til å oppnå en avtale om å danne ny regjering.

Begeistret

– Jeg er svært begeistret for denne regjeringen og jeg er sikker på at den blir bra for landets velstand og for samfunnet som helhet, sa Katrin Jakobsdottir.

Valget 28. oktober var det andre på ett år etter at Benediktsson ble tvunget til å skrive ut nyvalg som følge av flere skandaleavsløringer. Selvstendighetspartiet har vært dominerende i islandsk politikk i flere tiår.