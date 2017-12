Høyesterett gir grønt lys for Trumps innreiseforbud

Presidenten har flere grunner til å smile for tiden. Mandag kveld fikk han nok en gladnyhet: Inneiseforbudet mot innbyggere fra åtte land – hvorav seks i hovedsak har muslimske innbyggere – er godkjent av landets høyesterett.

Innreiseforbudet ble stanset av lavere rettsinnstanser tidligere i år, men Høyesterett vedtok overraskende mandag kveld å oppheve disse dommene.

Dermed blir det så godt som umulig for innbyggere fra Syria, Libya, Iran, Jemen, Tsjad, Somalia, Nord-Korea og Venezuela å reise inn til USA.

Tredje forsøk fra Trump

Innreiseforbudet som nå er godkjent av Høyesterett var president Trumps tredje forsøk på å avgrense hvem som får tilgang til landet. Etter at lavere rettsinnstanser stanset de to tidligere forsøkene fordi de ble ansett for å være rettet mot muslimer, la han frem dette tredje forslaget 24. september.

– Som president er jeg nødt til å handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og landets befolkning, skrev Trump i sin erklæring den gang.

Like etterpå skrev han på Twitter at det å beskytte landet er det aller viktigste for ham i jobben som president:

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

To føderale dommere vedtok få uker senere å stanse Trumps tredje innreiseforbud, men Høyesterett har nå altså fjernet disse veisperringene.

Flere gode nyheter for Trump

For Donald Trump og hans støttespillere er dette én av flere gode nyheter den siste tiden.

Fredag vedtok Senatet – med 51 mot 49 stemmer – en svært omfattende skattereform som vil gi betydelige skatteletter for mange amerikanere. Spesielt større bedrifter og individer med store formuer vil nyte godt av den nye skatteordningen.

Samtidig ser det ut til at Roy Moore, republikanernes kandidat i spesialvalget for å finne en ny senator fra Alabama, ligger an til å vinne 12. desember – til tross for at flere kvinner har anklaget Moore for upassende seksuell adferd.

Enkelte av kvinnene var under den seksuelle lavalderen da Moore skal ha forsøkt å ha sex med dem. 70-åringen avviser alle anklager, og meningsmålinger viser at et klart flertall av republikanerne velger å tro på ham.

Moore er nå favoritt til å vinne spesialvalget, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene.

Russland-etterforskningen et stort skår i gleden

Men de gode nyhetene til tross – Trump har også en stor uværssky hengende over seg for tiden. Fredag ble hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn tiltalt for å ha løyet for FBI.

Samtidig ble det kjent at Flynn nå samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i hans arbeid for å avklare Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg – og i hvilken grad Trump-kampanjen samarbeidet med russerne før Trump ble innsatt som USAs 45. president.