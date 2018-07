To norske borgere løslatt i Dubai

Saken oppdateres.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere fengslet i Dubai nå er løslatt, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen ved Utenriksdepartementet til Aftenposten.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte saken.

18. april ble to kvinner fra Trøndelag pågrepet i en razzia mot en leilighet i Dubai. Kvinnene har siden den gang sittet varetektsfengslet på politistasjonen Al-Barsha i Dubai. Utenrikstjenesten vil ikke bekrefte overfor Aftenposten at det er de to som nå er løslatt.