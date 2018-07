Kvinnen som ble utsatt for nervegiften novitsjok i Amesbury i Storbritannia er død, melder britisk politi.

– Dette er sjokkerende og tragiske nyheter, sier Neil Basu, sjef for det britiske antiterrorpolitiet.

– Denne nyheten har styrket vår vilje til å identifisere personen eller personene som står bak dette, som jeg kun kan beskrive som en opprørende, uforsvarlig og barbarisk handling, sier han.

Kvinnen ble, sammen med en mann, innlagt på sykehus etter å ha blitt forgiftet i landsbyen 30. juni.

Mannen ligger fortsatt innlagt på Salisbury District Hospital med kritiske skader.

Matt Dunham/ AP Photo

Sjokkert og forferdet

Statsminister Theresa May sier at hun er sjokkert og forferdet over kvinnens død, ifølge Reuters.

– Politiet jobber nå for å etablere fakta bak denne hendelsen, som nå blir etterforsket som et mord, sier May.

– Regjeringen kommer til å gi sin full støtte til lokalsamfunnet som nå skal håndtere denne tragedien.

Christine Blanshard, direktør ved Salisbury District Hospital, sier til Sky News at hun kondolerer overfor familien til kvinnen.

– De ansatte her er talentfulle, dedikerte og profesjonelle. De gjorde alt de kunne, sier hun.

Diplomatisk krise

Britisk politi har jobbet på spreng med å finne ut hvordan mannen og kvinnen ble forgiftet av den sjeldne og svært dødelige nervegiften, tre måneder etter at den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans ble forgiftet av samme stoff.

En av politiets teorier er at kvinnen og mannen kom over en gjenstand knyttet til angrepet på Skripal i mars.

Fakta: Novitsjok Nervegiften ble utviklet i Sovjetunionen tidlig på 70-tallet under programnavnet Foliant. «Novitsjok» betyr «nykommer».

Målet var å lage et stoff som ikke var omfattet av Kjemivåpenkonvensjonen, som var vanskelig å oppdage og som skulle kunne trenge gjennom beskyttelsesutstyr som vernemasker og vernedrakter.

Finnes som pulver, gass og væske. Trenger gjennom hud og er livsfarlig selv i små doser.

Novitsjok fungerer som andre nervegifter. Det ødelegger mekanismen som gjør at muskler, slimhinner og kjertler slapper av etter bruk, slik at de holdes i konstant aktivitet.

Symptomer på forgifting begynner ofte med at pupillen trekker seg sammen siden den er den minste muskelen i kroppen. Deretter følger økt væskeproduksjon i tårekjertler og slimhinner. Lungene fylles med vann, kraftig hoste, hodepine, forvirring og ufrivillige muskelbevegelser følger. Ved dødelige doser oppstår det krampe i åndedrettssystemet og man kveles.

Ved tilstrekkelig stor dose kan døden inntreffe i løpet av minutter. Dødelig dose for en voksen person kan være på bare noen få milligram. Kilde: Espen Jargren, leder for Forsvarets ABC-skole

Henry Nicholls / Reuters

Forgiftningene har ført til en diplomatisk krise mellom Storbritannia og Russland. Storbritannia mener det er Russland som står bak angrepet på Skripal i mars.

Det russiske utenriksdepartementet svarte da med å anklage britiske myndigheter for selv å stå bak giftangrepet.

Minst 150 russere ble utvist fra flere vestlige land etter forgiftingen. Også fra Norge ble det utvist en russisk diplomat.