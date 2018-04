Kvinne nektet fransk statsborgerskap etter at hun ikke ville håndhilse

Kvinnen fra Algerie har siden 2010 vært gift med en fransk statsborger og søkte om statsborgerskap. Men under statsborgerseremonien i Isere-regionen sørøst i landet i 2016 nektet hun å håndhilse på en høytstående tjenestemann som ledet seremonien. Hun nektet også å håndhilse på en lokalpolitiker.

Saken havnet i retten. I april i fjor anket kvinnen. Hun argumenterte med at hun var blitt utsatt for «maktmisbruk», og hun forklarte at hennes «religiøse overbevisning» hindret henne fra å kunne håndhilse på andre.

Myndighetene mener dette var bevis for at hun «ikke var blitt assimilert inn i det franske samfunnet». Dette er en begrunnelse som myndighetene etter lovverket kan bruke for å avvise statsborgerskap til ektefellen av en fransk statsborger.

Landets høyeste ankedomstol slår derfor i en kjennelse fast at beslutningen om å nekte henne fransk statsborgerskap, opprettholdes.