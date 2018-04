Tidligere politimann siktet i kjent seriedrapssak i USA

Dermed ser det ut til at en av USAs mest kjente drapsgåter kan være løst. Jakten på «The Golden State killer» har pågått siden 70-tallet, og det er antatt at han står bak minst 12 drap og cirka 50 voldtekter.

Onsdag ble det kjent at Joseph James DeAngelo er pågrepet i Sacramento og siktet for to av drapene. Det er ventet at siktelsen mot ham blir utvidet.

Ifølge politiet ble DeAngelo «meget overrasket» da han ble pågrepet utenfor hjemmet sitt i Citrus Heights i Sacramento. Her bodde han sammen med sin voksne datter og barnebarn.

DNA-bevis

Statsadvokat Anne Marie Schubert sier DeAngelo ble identifisert via DNA-teknologi, men vil ikke gå innpå detaljer rundt etterforskningen.

DeAngelo arbeidet i to forskjellige politidistrikt mellom 1973 og 1979, men fikk til slutt sparken for butikktyveri. Ifølge politiet er det svært sannsynlig at DeAngelo begikk flere av drapene mens han var ansatt i politiet. Ifølge nyhetsbyrået AP er han også krigsveteran og tjenestegjorde under Vietnamkrigen.

Mannen bak seriedrapene som rystet delstaten, ble også omtalt som «East Area Rapist» og «The Original Nightstalker».

Han pleide å snike seg inn i hjemmene til folk som lå og sov. Deretter voldtok han kvinner mens deres menn lå fastbundet

Ofrene hans var alt fra 13 til 41 år gamle.