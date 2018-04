Savnet norsk student i Sør-Afrika fanget opp av overvåkingskamera

Østbø ble sist sett ved 19-tiden onsdag kveld. Da var hun sammen med en gruppe internasjonale studenter hun reiste sammen med, omtrent 100 meter unna hotellet deres i byen Sedgefield.

Politiinspektør Malcolm Pojie i Sedgefield-politiet opplyser til Dagbladet at den norske studenten er fanget opp av hotellets overvåkingskamera.

– Hun forlot stedet og gikk i retning stranden. Dette ble fanget på overvåkingsbilder fra hotellets restaurant mellom 18.00 og 19.00 onsdag kveld. Det var siste gangen hun ble sett, og da gikk hun alene mot stranden, sier Pojie.

Leter med spesialpoliti og dykkere

– Gruppen hadde gått tur på stranden da det ble uvær. De hadde gått tilbake til hotellet da hun skal ha stoppet for å ta bilder. Da resten gikk til middag en halvtime senere, så de at hun ikke var kommet. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, sier Maries far, Atle Østbø, til Dagbladet.

Politi og kystvakt ble satt inn i søket ved 19.40-tiden onsdag. Søket måtte avsluttes senere samme kveld på grunn av dårlig vær, men var i full gang igjen torsdag med droner, hunder, lokalt personell og sivile som søkte både til lands og til vanns.

Fredag fortsatte letingen med spesialpoliti, kystvakt, frivillige og dykkere.

– Tror hun ble overfalt

Ifølge sørafrikanske myndigheter ble Marie Sæther Østbøs mobiltelefon, sko og en caps funnet på stranden torsdag morgen.

– Vi er selvfølgelig veldig bekymret for hva som kan ha skjedd, men vi ønsker heller ikke å trekke noen konklusjoner ennå. Vi skal gjøre alt vi kan for å finne henne, sier Malcolm Pojie til VG.

Faren Atle Østbø er redd for at datteren kan ha blitt overfalt.

– Vi har ikke gitt opp å finne henne i live. Jeg tror kanskje hun er overfalt, for hun hadde aldri lagt fra seg sko, caps og mobil på stranden og badet med fotoapparatet hun nettopp kjøpte, sier han til Stavanger Aftenblad.

UD informert

Østbø studerer i Frankrike og var på studietur til Sør-Afrika. Hun ankom Sedgefield onsdag, skriver den sørafrikanske kystvakten i en pressemelding. De ber alle som har informasjon om hendelsen, om å ta kontakt og sier de vil snu hver stein for å finne kvinnen.

Det norske Utenriksdepartementet bekrefter at de er informert om at en norsk statsborger er savnet.

– Vi er kjent med at en norsk statsborger skal være savnet i Sør-Afrika. Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til familien, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til VG.