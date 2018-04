Alt lå ikke akkurat til rette for et tett og nært forhold mellom Emmanuel Macron (40) og Donald Trump (71).

Den franske presidenten gikk til valg på å være en slags anti-Trump: For internasjonalt samarbeid, for frihandel, for et sterkere EU og for en aktiv innsats mot klimaendringer.

Og kort tid før det franske valget uttrykte USAs president støtte til Marine Le Pen, Macrons motstander i den avgjørende valgomgangen.

Da de to lederne møttes for første gang skapte håndtrykket overskrifter verden over. Macron klemte så hardt og så lenge at Trumps knoker ble hvite. Den franske presidenten har siden forklart at han ville vise fasthet og sette seg i respekt.

Rullet ut den røde løperen

Dette bakteppet gjorde at det vakte oppsikt da Macron inviterte Trump til å feire 14. juli, Frankrikes nasjonaldag, i Paris i fjor.

Ifølge The Wall Street Journal var Trump i utgangspunktet skeptisk, blant annet fordi han trodde det ville skape store demonstrasjoner og sette Macron i forlegenhet.

Men Macron insisterte, og Trump takket ja. Feiringen, som blant annet inkluderte middag på en Michelin-restaurant i Eiffeltårnet, var en suksess. Siden har relasjonen med Macron utviklet seg til å bli en av de tetteste Trump har på den globale scenen.

– Direkte og ærlig forhold

Macron har uttalt at de to lederne er i kontakt «svært jevnlig», og ifølge Reuters har Trump hatt flere telefonsamtaler med Macron enn med noen annen verdensleder. Kontrasten er stor til Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Da hun ringte Trump 1. mars for å diskutere Syria, hadde de to lederne ikke snakket sammen på fem måneder, skriver nyhetsbyrået.

I et intervju med Vanity Fair sier Macron at han og Trump har bygget «et veldig personlig forhold».

– Vi har utviklet et høyt nivå av tillit og respekt.

I tidligere intervjuer har han også pekt på at de to er uenige om mye:

– Jeg er alltid ekstremt direkte og ærlig, og det er Trump også. Noen ganger klarer jeg å overtale ham, andre ganger ikke.

– Emmaaanoueeel, what’s up?

Denne uken kommer Macron og kona Brigitte på et tre dager langt statsbesøk til Washington – det første besøket med denne statusen i Trumps presidentperiode. Den franske presidenten og hans kone vil bli gjort stas på med gallamiddag og seremoniell mottagelse.

Kilder The Wall Street Journal siterer, sier telefonsamtalene mellom Macron og Trump flyter frem og tilbake mellom diskusjoner om internasjonale forhold, småprat og spøker. Macron har bakgrunn fra investeringsbank og er langt mer vant med å håndtere søkkrike investorer som Trump enn det Merkel og britenes statsminister Theresa May er.

Den franske avisen Le Monde siterer starten på en telefonsamtale de to lederne hadde med hverandre 8. april.

– Hello Donald, how have you been?, starter Macron.

– Emmaaanoueeel, what’s up?, skyter Trump inn.

Fikk Trump til Davos

Le Monde skriver at Trump klipper ut artikler og kommentarer i amerikanske aviser om hvor bra det går med fransk økonomi og Macrons reformer, ringer rundt dem med markeringstusj og skriver kommentarer som «great job» i margen. De blir så sendt med diplomatisk post til Paris.

Flere har meldt at det var Macron som overtalte Trump til å besøke Verdens økonomiske forum i Davos i vinter – mot rådene til noen av Trumps egne rådgivere.

For Trump er personlige relasjoner svært viktig.

– Presidenten liker ikke lunkenhet; han liker karisma, vitalitet og styrke, understreker en kilde i Det hvite hus til WSJ.

– Risiko for Macron

De to lederne var også i tett kontakt før rakettangrepet i Syria tidligere i april. Etterpå gikk Macron ut og kunngjorde at han hadde overtalt Trump til å bli i Syria på lengre sikt, noe Det hvite hus senere avviste.

Jeff Lightfoot i tenketanken Atlantic Council tror Macron løper en risiko ved å bygge opp så tette bånd til Trump. Meningsmålinger har avdekket at Trump er svært upopulær i stort sett alle land i Europa.

Lightfoot mener statsbesøket i Washington er et sannhetens øyeblikk. Hvis Trump velger å trekke USA ut av Iran-avtalen og hvis EU ikke får et langsiktig unntak fra Trumps straffetoll på aluminium, vil flere sette spørsmålstegn ved hva presidenten får ut av de tette båndene til Trump.

– Mye står på spill for president Macron, sa Lightfoot på et arrangement i regi av Atlantic Council.

Frankrikes ambassadør til USA, Gérard Araud, har på sin side avvist at det er snakk om en «bromance» mellom Macron og Trump.

– For Frankrikes president er det viktig å ha et godt forhold til USAs president som når alt kommer til alt er den mektigste mannen i verden.