Nyhetskanalen ABC var først ute med meldingen om at Cohen skal ha inngått en avtale med føderale myndigheter, og NBC meldte kort tid etter det samme.

Cohen skal møte i retten på Manhattan klokken 22 norsk tid, ifølge Reuters.

Ifølge CNN har Cohen overgitt seg til FBI og avtalen han har inngått med påtalemyndigheten skal involvere fengselsstraff.

Det er ennå ikke kjent hva Cohen vil erklære seg skyldig i.

Jonathan Ernst / Reuters

Var lojal

Cohen var tidligere Trumps personlige advokat og en lojal støttespiller. Han skrøt en gang av at han gjerne ville ofre seg, «ta en kule» for presidenten. I juli i år justerte han sin holdning og sier nå at «familie og fedreland kommer først».

Dette er blitt tolket som tegn på at Cohen er innstilt på å samarbeide med påtalemyndigheten i Southern District i New York i saken som gjelder økonomiske misligheter, bedrageri og skatteunndragelser.

Påtalemyndigheten gransker også Cohens rolle i det som antas å være utbetaling av hysj-penger til kvinner som hevdet å ha hatt sex med presidenten, og vurderer om slike utbetalinger utgjør brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

Ubehagelig nært

En avtale vil kunne få ubehagelige følger for presidenten. Cohen hadde inngående kjennskap til mye av det som foregikk i Trumps nærmeste krets. Helt siden ryktene begynte å svirre om en avtale mellom Cohen og påtalemyndigheten, har Trump hamret løs på sin tidligere forbundsfelle for å svekke hans troverdighet.

CNN meldte i slutten av juli at Cohen sier den amerikanske presidenten visste om møtet med russiske representanter som fant sted i Trump Tower i juni 2016.

Kilder kanalen har snakket med opplyser at Cohen skal være villig til å dele denne informasjonen med spesialetterforsker Robert Mueller, som leder den pågående etterforskningen av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget. Samtidig sier kildene at Cohen ikke har noen bevis for påstandene.

Ifølge CNN hevder Cohen å ha vært til stede da Trumps sønn, Donald Trump jr., informerte faren om russernes tilbud om informasjon som kunne være skadelig for daværende presidentkandidat Hillary Clinton.

Trump Tower

Kort tid etter møtte Trump jr., Trumps svigersønn Jared Kushner og den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Dersom Cohens påstander stemmer strider det med Trump, Trump jr., deres advokater og andre regjeringsmedlemmers gjentatte uttalelser om at Trump ikke visste om møtet før i juli i fjor.

Etter at saken ble kjent sa Trump jr. at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Veselnitskaja har uttalt at hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.

Ulovlige lån

New York Times skriver at føderale myndigheter gransker lån på over 20 millioner dollar som taxiselskapene Cohen og familien eier, skal ha mottatt. De undersøker om Cohen blant annet oppga feil informasjon om egen formue for å få innvilget lånene, ifølge avisen.

FBI foretok en razzia på Cohens kontor i april etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som undersøker om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne om å undergrave Demokratenes kandidat Hillary Clintons valgkamp.

Cohen har ikke lenger noe med presidenten eller administrasjonen å gjøre.