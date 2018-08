Gjør klar for ny sesong med brexit: Britene har hatt tidenes verste sommer-oppkjøring

Sommerferien i Europa er over, og denne uken gjenopptok Storbritannia og EU forhandlingene i Brussel. Storbritannias nye sjefforhandler, Dominic Raab, møtte tirsdag og onsdag EUs sjefforhandler, Michel Barnier.

Nå er det bare tiden og veien igjen før de store deadline-datoene nærmer seg: På EU-toppmøtet i oktober skal partene være enige om vilkårene for selve skilsmissen, og den 29. mars 2019, klokken 11.00, skal Storbritannia etter planen lukke døren og forlate EU.

Men forberedelsene til den siste og avgjørende brexit-sesongen har vært alt annen enn god for statsminister Theresa May og det britiske laget. Mens EUs 27 medlemsland har holdt overraskende godt samlet, har det vært betydelig strekk i det britiske laget.

Dette har skjedd siden partene gikk fra hverandre før sommeren:

1. «Stjernespillerne» har forlatt laget

TOBY MELVILLE / REUTERS

Storbritannias to mest sentrale spillere, utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davies, trakk seg begge i begynnelsen av juli, bare to dager etter at den dypt splittede britiske regjeringen ble enige om en myk brexit-variant, den såkalte «Chequers-avtalen», inngått på statsministerens landsted med samme navn.

– Denne avtalen vil gjøre Storbritannia til en koloni i EU, proklamerte Johnson, og la også til at avtalen May ønsket, var så dårlig at den kunne sammenlignes med å «polere en bæsj.»

2. Mislykket sommerturné

SEBASTIEN NOGIER / AP

På britisk side har man lenge håpet at EU ikke ville klare å holde sammen som«ett lag» og at Storbritannia kunne utnytte dette. Men EUs sjefforhandler Michel Barnier har på imponerende vis holdt de 27 medlemslandene samlet.

Det vakte derfor betydelig oppsikt at Theresa May i sommer beordret sine mest sentrale statsråder ut på en spesiell «sommerturné» hvor ministrene skulle omgå Brussel og gjøre en-til-en-avtaler med de mest sentrale EU-landene. Utenriksminister Jeremy Hunt brukte ferien til å besøke Latvia, Danmark og Nederland.

Theresa May avbrøt sin ferie i Italia for å ha bilaterale møter med Tyskland og Frankrike. Hun inviterte seg endog til den franske presidentens sommersted, Fort de Brégancon i Sør-Frankrike. Ifølge The Guardian skal en talsmann for Emmanuel Macron ha uttalt etter møtet at Macron har full tillit til Barnier. «Fredagens møte mellom Macron og May ikke var noen erstatning for forhandlingene på EU-nivå, ledet av Michel Barnier.»

3. Comeback fra helvete

VINCENT KESSLER / REUTERS

På hjemmebane har det heller ikke vært sommerstille. Både «remain-» og «brexit-tilhengerne» har brukt sommeren til å reorganisere troppene, samle inn penger, pusse opp kampanjebussene og polere nye slagord.

«I am back», erklærte brexit-generalen fra 2016, Nigel Farage, før helgen. Han lovet at han skal gi Westminster-eliten en lærepenge de aldri vil glemme. Han skal nå delta på en kampanjeturné, leder av «Leave Means Leave», som seiler opp til å bli den nye store motstandsgruppen blant konservative som synes Mays plan er altfor «soft».

Farages comeback vekker både begeistring og avsky. «Farage er tilbake, men den tidligere Ukip-lederen er fremdeles bare bevæpnet med slagord og ingen svar på komplekse problem», skriver kommentator Hugo Rifkind i The Times.

På «remain-siden» er det gruppen som kjemper for en ny folkeavstemning, «People´s Vote», som har mest vind i seilene. Den støttes av tidligere statsminister John Mayor, businessfolk, fotballmanagere og nå sist multimilliardæren Julian Dunkerton, en av grunnleggerne av klesmerket Superdry. Han spyttet inn 10 millioner kroner i kampanjekassen.

4. Ingen avtale er et sannsynlig utfall

Gjennom sommeren er det også blitt klart at alternativet «ingen brexit-avtale» seiler opp som et like sannsynlig utfall av forhandlingene som en avtale. Stadig flere snakker om at britene vil «kræsje ut av EU».

Selv Storbritannias nye brexit-forhandler, Dominic Raab, innrømmer at britene holder alle alternativer åpne. På torsdag vil britene publisere en rekke praktiske forordninger som skal være på plass i tilfelle det ikke skulle bli noen avtale. EU har allerede gjort samme øvelse.

– Å sikre en avtale vil være det mest sannsynlige utfall, men å utarbeide alternative løsninger vil være det mest ansvarlige vi kan gjøre, sier Raab til BBC.

Fakta: Dette er de viktigste datoene 20. september 2018: Uformelt EU-toppmøte i Salzburg. Et slags forberedende møte før oktobermøtet. Møtet ledes av Østerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret. 18. oktober 2018: EU-toppmøte i Brussel. Her skal partene bli enige om skilsmisseavtalen. 13. desember 2018: EU-toppmøte i Brussel. Dette er aller siste mulighet til å bli enige. Samme dag vil det britiske parlamentet -både Overhuset og Underhuset -stemmer over forhandlingsresultatet. 29. mars 2019: Dette er selve D-dagen. Avtale eller ikke, dette er dagen -klokken 11.00 -hvor britene vil forlate EU. 31. desember 2020: Da er det slutt på overgangsperioden -som vil gjelde fra 29. mars 2019 og frem til denne dagen.

5. Nytt lag

YVES HERMAN / REUTERS

Mens EUs forhandlingsteam har holdt stand i to år, stiller Theresa May med et nesten helt nytt lag foran den siste finalerunden med forhandlinger. Da brexit-minister David Davies trakk seg i sommer, valgte May å legge ned hele brexit-departementet og forhandlingene blir nå ledet fra Statsministerens kontor. Så Storbritannias sjefforhandler, Dominic Raab, har mindre frie tøyler enn forgjengeren. I faktarammen under kan du se hvem som forhandler for Storbritannia og EU.

Fakta: Disse leder brexit-laget 1. Sjefforhandler Dominic Raab: En tidligere ambisiøs regjeringsadvokat med svart belte i karate. Han var tidligere stabssjef for David Davis, brexit-ministeren som trakk seg i sommer. Han er en ihuga brexiter. 2. Olly Robbins: Er Theresa Mays nærmeste personlige rådgiver og jobber ved Statsministerens kontor. Han har jobbet som toppbyråkrat for alle de siste statsministrene i Storbritannia, Tony Blair, Gordon Brown og David Cameron. 3. Tim Barrow: Toppdiplomaten som har erfaring både fra Europa og Russland. Storbritannias ambassadør i Moskva fra 2011–2015. Snakker russisk flytende. Nå Storbritannias ambassadør til EU. 4. Sarah Healey: Studert historie og politikk i Oxford og ved London School of Economics. Lynende intelligent og hjernen i teamet. Vunnet kunnskapskonkurranser på TV.