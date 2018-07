Brukte bombe fra jagerfly for å stoppe skogbrann i Sverige

Den svenske avisen Aftonbladet melder onsdag at to jagerfly av typen JAS 39 Gripen i 12-tiden ble satt inn for å bombe en skogbrann nær et militært skytefelt ved Trängslet i Dalarna.

Stedet i Älvdalen kommune ligger bare 50 kilometer i luftlinje fra norskegrensen, øst for Fulufjället nasjonalpark.

Anders Persson fra det svenske luftforsvaret opplyste på en pressekonferanse i Stockholm like over klokken 14 at én bombe ble sluppet fra ca. 3000 meters høyde. Den var laserstyrt, kom i en fart av 550 kilometer i timen og inneholdt 180 kilo sprengstoff.

Forsøket omtales som en test, som ble svært vellykket utført.

Ifølge den svenske redningstjenesten befinner deg seg blindgjengere av grovkalibret og udetonert ammunisjon en rekke steder på skytefeltet. Aftonbladet skriver at det svenske luftforsvaret satte inn jagerflyene i et forsøk på å lage trykkbølger som skulle spre leiremasser på brannstedet.

Bombeeksplosjonen skapte en sjokkeffekt som fjernet oksygen, noe som brannen er nødt til å ha for å utvikle seg videre. Dermed ble skogbrannen slukket i en omkrets av inntil 100 meter fra der detonasjonen skjedde, ble det opplyst på pressekonferansen.

Lager trykkbølger og tar bort oksygen

Det svenske forsvaret bekrefter overfor TT at de fikk en henvendelse om støtte fra redningsledelsen og at det handler om den ueksploderte ammunisjonen og den vanskelige framkommeligheten ved skytefeltet.

Det utelukkes ikke at det kan bli aktuelt med flere bombetokt over skogbrannen ved skytefeltet.

Dalarna er verst rammet nå

Det er fortsatt en rekke skogbranner i Sverige som ikke er under kontroll.

Onsdag formiddag var det særlig branner ved Ljusdal og Dalarna i Midt-Sverige som slukningsmannskapene ikke hadde styring på. Tirsdag kveld ble fire vannbombere sendt inn i disse områdene, men det er stadig branner som blusser opp igjen.

Ifølge SOS Alarm var det onsdag morgen 23 tilfeller av det som formelt kalles «brann i terreng».

Svenske brann- og redningsmyndigheter (MSB) ber kommunene innskjerpe forbudet mot bruk av alle typer griller og åpen ild utendørs.

Nisse Schmidt / TT / NTB Scanpix

Den internasjonale hjelpen til Sverige er omfattende, og det kommer stadig både fly og mannskaper. I løpet av onsdag kommer ytterligere vannbombere av Catalina-typen, denne gangen fra Portugal.

– MSB skal onsdag gjennomgå hvilke internasjonale ressurser Sverige nå rår over, og om det er nødvendig å be om enda flere fly og mannskaper for å opprettholde sikkerheten, sier Anneli Bergholm Söder på en presseorientering onsdag. Hun er sjef for MSBs operative avdeling.

MSB er klar over at det raser dramatiske branner i Hellas, men sier at dette foreløpig ikke har begrenset Sveriges mulighet til å få mer hjelp fra utlandet.

Den internasjonale hjelpen på bakken består av 50 mann fra Tyskland, 65 fra Polen og 40 fra Danmark. 60 mann fra Frankrike landet i Sverige sent tirsdag.

På flysiden er to italienske og to franske vannbombere i sving. Frankrike opererer dessuten et koordineringsfly som løpende bedømmer hvor det er best å sette inn vannbomberne.

I tillegg er et stort antall helikoptre i bruk mange steder i landet, også flere norske.