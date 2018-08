Omtrent 20 prosent av rumenerne – fire millioner – bor i utlandet. Flere av dem bruker nå ferien sin for å kjempe mot det de ser som en korrupt regjering i hjemlandet.

Fredag ble 455 mennesker skadet under demonstrasjoner i hovedstaden Bucuresti. Da protesterte over 100.000 mennesker. Lørdag var omtrent 40.000 ute i gatene, i følge nyhetsbyrået Reuters.

Det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSD og politikere derfra har vært involvert i en rekke korrupsjonssaker.

I juli ble den svært populære lederen for anti-korrupsjonsmyndigheten Laura Kövesi avsatt. Sammen med president Klaus Iohannis har hun vært det store håpet for de mange rumenerne som ønsker seg en korrupsjonsfri politikk. Iohannis kritiserte fredag politiets voldsbruk mot demonstrantene.

– Regjeringspartiet har brukt alle metoder for å bli kvitt Kövesi, sier Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen.

– Hun har vært veldig effektiv og fått rullet opp flere store korrupsjonssaker. Men mange rumenske politikere ser korrupsjon som en normal del av politikken, man hjelper sine venner og gir dem fordeler.

INQUAM PHOTOS/REUTERS/NTB scanpix

Utskjelt som «tiggere, tyver og horer»

Avsettelsen av Kövesi er en grunn til at temperaturen er steget i Romania. En annen grunn er at politikere fra regjeringspartiet skjelte ut utenlandsrumenerne som «tiggere, tyver og horer» og «fille-diaspora» – og anklaget dem for å være betalt av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros for å destabilisere landet.

– I juni organiserte regjeringspartiet en støttedemonstrasjon for seg selv med 100.000 deltagere. Det kan også ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over for mange, tror Czimbalmos.

– Hvordan vurderer du situasjonen nå?

– Det er vanskelig å si. Kanskje er dette bare et engangstilfelle. Jeg frykter at momentum blir borte når alle som bor i utlandet reiser tilbake. Men mange er nok også blitt provosert av volden og hvordan politiet håndterer demonstrantene. Det finnes tegn på at regjeringspartiet PSD er i panikk, sier Czimbalmos.

Raed Krishan/AP/NTB scanpix

– Ser hvordan demokratiske samfunn fungerer

Rumenerne i utlandet er kjent som mer regjeringskritiske enn de som bor innenfor landets grenser. Mange har også forlatt hjemlandet nettopp på grunn av korrupsjonen.

– Ikke bare ignorerer regjeringen i Bucuresti oss, nå skjeller de oss ut også, sa Dana Hering, en sykepleier til vanlig bosatt i Sverige til Deutsche Welle torsdag.

Fakta: PSD-regjeringen og korrupsjon Det sosialdemokratiske partiet PSD vant valget i 2016. Den forrige partilederen og statsministeren Victor Ponta hadde en rekke korrupsjonsanklager mot seg. Nåværende partileder Liviu Dragnea kan ikke selv bli statsminister fordi han er dømt for blant annet valgjuks. Han regnes likevel som den sterke mann og den som holder i regjeringens tråder. Regjeringen er allerede på sin tredje statsminister på under to år. Sorin Grindeanu var statsminister vinteren 2017, da flere hundre tusen protesterte mot at hans regjering ville ha en lov som ga korrupte politikere amnesti. Dette var de største demonstrasjonene i landet siden diktatoren Ceausescu ble styrtet julen 1989. Grindeanu trakk senere lovforslaget, havnet i konflikt med Dragnea og måtte gå etter et mistillitsvotum fra sine egne partifeller i juni 2017. Det neste halvåret var Mihai Tudose statsminister før han gikk av, også etter konflikt med Dragnea. Nåværende statsminister er den første kvinnen i denne posisjonen. Viorica Dăncilă regnes som fullt ut lojal overfor Dragnea. Kilde: Wikipedia.de og Der Spiegel

En annen svensk-rumener fikk nylig konfiskert bilen sin i Romania fordi han hadde et svensk bilskilt med bokstaver som formet et skjellsord mot PSD, skriver Euractiv. «MUIE PSD» er også hyppig brukt under demonstrasjonene mot regjeringen.

– I utlandet ser rumenerne hvordan demokratiske samfunn fungerer. Nå vil de at dette også blir mulig i deres eget hjemland, sier Gabriela Mirescu fra Zürich til Deutsche Welle.

Hun tror at utskjellingen av utenlandsrumenerne er et klart tegn på regjeringens angst for hvor stor makt de har.

INQUAM PHOTOS/REUTERS/NTB scanpix

Holder økonomien i sving

Hvert år sender de fire millioner rumenerne som bor i utlandet hjem penger tilsvarende 2,5 prosent av brutto nasjonalprodukt – nærmere 40 milliarder kroner, skriver Wiener Zeitung.

For halvannet år protesterte rumenerne i ukevis mot regjeringen. Også da handlet det om korrupsjon.

Mange lokale rumenere deltar også i anti-korrupsjonsprotestene, både i hovedstaden og i en rekke andre byer. En av de mest kjente er den 101 år gamle filosofen Mihai Sora, en hyppig deltager i en over 550 dager lang markering foran regjeringsbygget. Også i går var Sora ute på gaten:

Målet med protestene er at regjeringen skal gå av. Videre håper de at president Klaus Iohannis skriver ut nyvalg.