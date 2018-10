Valgdagsmålinger i Hessen: Merkels parti går på et massivt nederlag

CDU ligger likevel an til å bli største parti med 27 prosent av stemmene.

Partiet De grønne, som er CDUs samarbeidspartner i delstatsregjeringen i Hessen, blir trolig valgets vinner og spås å få 20 prosent av stemmene. CDUs tilbakegang kan likevel bety at de to partiene ikke vil få flertall i en eventuell ny koalisjonsregjering.

Sosialdemokratene i SPD kan også gjøre et svært dårlig valg, og får 20 prosents oppslutning på valgdagsmålingen – en nedgang på 11 prosentpoeng fra forrige valg.

Alternativ for Tyskland (AfD) ligger an til å få 13 prosent av stemmene. Dermed kan det innvandringsfiendtlige partiet få plass i det eneste av landets delstatsparlamenter hvor de nå ikke er representert.

Fakta: Valget i Hessen 28. oktober er det valg på ny delstatsforsamling i den tyske delstaten Hessen. Hessen har i overkant av seks millioner innbyggere. Hovedstaden er Wiesbaden, mens den største byen er Frankfurt. Volker Bouffier (CDU) har vært leder for delstatsregjeringen siden 2010. Hans regjering har siden 2014 vært en koalisjon mellom CDU og De Grønne. Ved valget i 2013 fikk CDU 38,3 prosent og 47 representanter i delstatsforsamlingen, SPD fikk 30,7 prosent og 37 representanter, De Grønne fikk 11,1 prosent og 14 representanter, Die Linke fikk 5,2 prosent og 6 representanter og FDP fikk 5 prosent og 6 representanter.

– Merkel vil ikke gå av

Tysklands finansminister Olaf Scholz sier at statsminister Angela Merkel ikke vil gå av dersom partiet hennes, CDU, taper valget i Hessen i kveld.

– Jeg er ingen talsperson for Merkel, men hun har sagt tidligere at hun har blitt valgt for hele parlamentsperioden, sier Scholz, som tilhører partiet SPD.

Det har blitt spekulert i om en eventuell kollaps av CDU-ledede delstatsregjeringen i Hessen, kan føre til at Merkel vil gå av som leder for CDU under partikongressen i desember.

CDU har hatt makten i delstaten med over seks millioner innbyggere i 19 år, men meningsmålinger viser at både Alternativ for Tyskland (AfD) og De grønne ligger an til å gjøre gode valg.