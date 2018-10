Saudi-Arabias konsulat gjennomsøkt: - Vi fant bevis på at Khashoggi ble drept der

Tyrkisk politi gjennomsøkte Saudi-Arabias konsulat mandag kveld, nesten to uker etter at journalist Jamal Khashoggi forsvant.

Tirsdag ettermiddag sier en høytstående tyrkisk tjenestemann at de har funnet bevis for at han faktisk ble drept der.

Tjenestemannen ville ikke gi noen detaljer om hva beviset gikk ut på og ville heller ikke bli navngitt.

– De vil nå hevde at Khashoggi ble drept ved et uhell

Saudi-Arabia har til nå hardnakket benektet Jamal Khashoggi ble drept i landets konsulat i Istanbul den 2. oktober, men de forbereder seg på å hevde at han ble drept der ved et uhell, melder CNN.

To kilder opplyser til den amerikanske TV-stasjonen at Saudi-Arabias forklaring vil være at noe gikk galt under et avhør, og at Khashoggi ble drept ved et uhell.

Saudi-Arabia er i ferd med å utarbeide en rapport som konkluderer med at de som gjennomførte operasjonen handlet uten skikkelig klarering og at de ansvarlige vil bli holdt ansvarlige, sier en av CNNs kilder.

Hvorfor hadde «avhørerne» med seg en beinsag?

Saudi-Arabia er i ferd med å forberede en alternativ forklaring, opplyser en kilde som er kjent med kongedømmets planer til The New York Times.

Avisen påpeker at denne forklaringen stemmer nokså dårlig overens med en del andre opplysninger i saken. Blant annet har tyrkiske myndigheter ifølge mediene opplyst at en ekspert på obduksjoner, som hadde med seg en beinsag, var blant de 15 saudiarabiske mennene som kom med to privatfly til Istanbul i timene omkring Khashoggis forsvinning.

Tyrkiske myndigheter mener Khashoggi ble torturert, drept og partert inne i konsulatet, ifølge meldinger som er gjengitt i både tyrkiske og amerikanske medier. Levningene skal deretter ha blitt fjernet. Tyrkisk politi fikk først undersøke konsulatet mandag 15. oktober, og det etter at konsulatet var blitt vasket.

Trump tok jobben som Saudi-Arabias talsmann

Meldingene om at Saudi-Arabia forberedte en alternativ forklaring, kom i kjølvannet av at USAs president Donald Trump lanserte en teori om at «uautoriserte drapsmenn» hadde drept Khashoggi.

Saudi-Arabias kong Salman hadde da sagt til Trump at han ikke hadde noe kjennskap til hva som hadde skjedd med journalisten som det siste året har vært bosatt i USA. Khashoggi har skrevet for den amerikanske avisen Washington Post.

– Jeg har fått høre at den latterlige teorien om at «uautoriserte drapsmenn» er forklaringen saudiene vil gå for. Helt ekstraordinært at de har klart å rekruttere USAs president til å lansere teorien, kommenterte den demokratiske senatoren Chris Murphy tørt på Twitter.

Been hearing the ridiculous “rogue killers” theory was where the Saudis would go with this. Absolutely extaordinary they were able to enlist the President of the United States as their PR agent to float it. https://t.co/ChRFyleneR — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 15, 2018

Kronprinsen skal selv ha gitt ordren

Dersom lekkasjene til CNN og New York Times er riktige, så forbereder Saudi-Arabia seg altså på å hevde at landets øverste ledelse, inkludert kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman, ble ført bak lyset av tjenestemenn som handlet uten forutgående klarsignal.

Amerikanske etterretning skal imidlertid ha fanget opp at kronprins Mohammed bin Salman, kjent som MBS, ga ordre til en operasjon for å få lokket Jamal Khashoggi til Saudi-Arabia slik at han kunne bli pågrepet der, ifølge Washington Post.

Kronprinsens venn skal ha blitt for ivrig

At kongen og kronprinsen skal ha vært helt uten kunnskap om hva som skjedde, passer heller ikke spesielt godt med hvem som var blant de 15 mennene som deltok i Khashoggi-aksjonen i Istanbul.

Etterretningsoffiseren som avhørte Khashoggi i Istanbul og som skal ha blitt for ivrig og tatt livet av ham, er en personlig venn av kronprins Mohammed bin Salman, skriver The New York Times.

Mange mennesker må ha holdt tett i to uker

Kronprins Mohammed bin Salman sa allerede den 3. oktober, dagen etter at Khashoggi forsvant, at journalisten hadde kommet seg ut av konsulatet i Istanbul på egen hånd.

Generalkonsulen i Istanbul, Mohammad al-Otaibi, lot reportere fra Reuters komme inn i konsulatet den 6. oktober. Da sa han ingenting om at Khashoggi hadde blitt drept der ved et uhell. Han sa derimot at de var på utkikk etter ham.

De 15 mennene som kom til Istanbul, må med andre ord enten ha klart å drepe Khashoggi og kvitte seg med liket uten at konsulen fikk det med seg, eller så må konsulen ha visst mer enn han har villet innrømme til nå.

Alle de 15 mennene og alle andre som fikk kjennskap til detaljene i operasjonen, må ha holdt tett. Og dette må de ha gjort samtidig som tyrkiske myndigheter lekket den ene grusomme detaljen etter den andre til pressen.

Amerikanske politikere: Ordren må ha kommet fra toppen

En forklaring som innebærer at Saudi-Arabias mektigste menn blir fritatt for ansvar, møter allerede motstand fra noen av USAs mektigste politikere.

– Ingenting hender i Saudi-Arabia uten at MBS vet om det, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham til Fox News. – Han fikk denne fyren myrdet i konsulatet i Tyrkia og han forventer at jeg skal ignorere det. Jeg føler meg misbrukt.

Demokratene krever at USA ikke må bli medskyldige i et forsøk på å dekke over hvem som sto bak drapet.

– Ordren må ha kommet fra toppen, skrev senator Chris Van Hollen på Twitter.