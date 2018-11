Politiet i Peru: Babyhandel avdekket

En representant for påtalemyndigheten skriver på Twitter at politiet har pågrepet 14 personer og slått til mot 18 adresser i yen Arequipa sør i landet. De skal også ha reddet en fem måneder gammel baby som skulle selges for 4.000 soles, snaut 10.000 norske kroner.

Gruppen som står bak, deriblant flere leger, oppsøkte kvinner som søkte om abort og overtalte dem til å bære barnet fram, slik at det kunne selges. Også ansatte i folkeregisteret var involvert og sørget for at de nødvendige papirene ble fremskaffet.

Politiaksjonen kommer etter omfattende etterforskning og telefonavlytting som har pågått i flere måneder. Den påståtte lederen for babyhandelen er en modell som er gift med en pensjonert general som tidligere var politidirektør i Peru.

Blant de pågrepne var det også en gynekolog og en barnelege, samt tre kvinner som hadde som jobb å ta kontakt med de gravide som hadde søkt om abort.

Peru har en av de strengeste abortlovene i Sør-Amerika, og abort er bare tillatt dersom mors liv står i fare.