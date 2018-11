Alt om USA-valget: Følg vår direkteblogg her

Valgdagen er i gang, og nervene er i høyspenn hos amerikanere fra begge partier.

En meningsmåling helt på tampen av valgkampen viser at venstresiden er mest bekymret:

81 prosent av alle demokrater er engstelig for hva som skal skje dersom de ikke vinner flertall i Representantenes hus.

Det er også et pussig paradoks i målingen. Et flertall sier de tror Republikanerne vil beholde kontrollen i Representantenes hus. Gallup har spurt amerikanerne om dette siden 1946, og de har alltid hatt rett. Men meningsmålingene viser også at flere vil stemme på demokratiske kandidater enn på republikanske – partiet leder med 54 mot 43 prosent.

«Jeg tror ikke folk er forberedt på krisen som vil komme dersom Demokratene får flest stemmer, men likevel taper flertallet i Representantenes hus,» skriver den liberale kommentatoren Ezra Klein på Twitter.

Kongressvalget i USA: Dette skjer – time for time

Advarer om mistro til valgsystemet

Klein mener venstresiden er på nippet til å miste troen på valgsystemet. Både Donald Trump (2016) og George W. Bush (2000) fikk millioner av færre stemmer, men vant likevel presidentvalget.

Kvinner er mest bekymret, ifølge Gallup.

– Hvis vi taper, kommer dette landet til å gå ad undas de neste to årene, sier Harriette Cohen (73) fra New Jersey. Hun er jøde, ble sterkt påvirket av massakren i synagogen i Pittsburgh og sier hun opplever situasjonen i landet som skremmende.

Kvinner i USAs forsteder, som Cohen, er forventet å ha den største påvirkningen på valget. De er skeptiske til president Donald Trump og har engasjert seg i politikken i stort antall. Dette har også vært det valget med flest kvinnelige politikere: 476 stilte som kandidater til Representantenes hus.

Valget setter rekorder

Kongressvalget har satt rekorder på mange felt. Prislappen på 40 milliarder kroner gjør det til det dyreste valget av sitt slag – med stor margin. Det inkluderer penger brukt av kandidatene selv, partiene og interessegrupper.

Det ser også ut til å bli det kongressvalget med overlegent størst deltagelse. Allerede før valgdagen hadde 35 millioner amerikanere stemt – 15 millioner flere enn i 2014. Tirsdag morgen var det lange køer utenfor stemmelokaler mange steder i USA.

Vi har snakket med et lite knippe velgere om hvorfor de har stemt som de gjør:

Klaudia Lech

– Jeg elsker Donald Trump!

Pensacola, Florida Danny Minton (60) og Jenny Minton (56) Danny er pensjonert båtkaptein, Jenny jobber som renholder på en skole.

Stemte republikansk.

Danny: Jeg elsker Donald Trump – han er en ekte patriot. Han tror på Amerika. Det som er underlig, er at jeg var demokrat helt til for 20 år siden. Da begynte de å bevege seg mot venstre. Jeg føler at jeg har stått på samme stedet, og at det er de politiske partiene som har flyttet på seg.

Det viktigste for meg er innvandring. Den er helt ute av kontroll, og det skremmer meg. Nå ser vi denne «karavanen» komme gjennom Mexico for å storme grensen. Vi vil ikke ha en situasjon som i Europa. Samtidig skjønner jeg at noen mennesker trenger beskyttelse. Min sønn sier: «Vil du at militæret skal skyte flyktninger på grensen? Er det sånn du vil Amerika skal være?» Og det er det jo ikke. Vi må ikke miste hjerterommet og omtanken for andre.

Jenny: Det er folk blant Trump-supporterne som går for langt, som er rasister. Det er ikke til å legge skjul på, og det har vi ikke noe til overs for. Vi er alle innvandrere, og vi er alle like uansett hudfarge. Vi vil bare at folk skal komme hit på lovlig vis. Alt hatet fra begge sider skremmer meg. Jeg ønsker meg et Amerika som er mindre sint.

Klaudia Lech

– Rasismen kommer helt fra toppen

Pensacola, Florida Billy Snowden (45) og Shetia Snowden (46) Driver et lite familiefirma sammen

Stemte hovedsakelig demokratisk, noe republikansk

Shetia: Det er veldig mye splittelse og hat. Rasismen kommer helt fra toppen. Vi merker det her, vi merker det i dagliglivet. Det er verre enn det har vært på mange tiår. Ellers er helse viktig for oss og for vårt lokalsamfunn.

Billy: Folk slåss for å komme til USA fordi vi gir alle muligheter. Skal vi bare lukke døren nå? Jeg tror ikke på det. Forskjellen mellom rike og fattige er altfor stor. Ingen fortjener å gå sulten, å miste hjemmet sitt, å streve for å forsørge barna sine.

Samtidig er vi kristne, vi tror på Guds ord. Jeg synes ikke at en mann skal kunne gifte seg med en annen mann. Hvis Gud mener at det er feil, så mener jeg det også. Så jeg er langt fra enig i alt demokratene står for.

Klaudia Lech

– Det minste av to onder

Pensacola Beach, Florida Stephanie Allen (44) og Carri Keigley (49) Stephanie driver en liten bedrift, Carri er svangerskapskonsulent

Stephanie stemte på begge partier. Carri stemte republikansk.

Carri: Hele familien min er demokrater, men jeg er veldig konservativ. Jeg er nok preget av min tro. Jeg er mot abort og mot ekteskap for homofile, og det gjør at jeg ikke kan stemme på demokrater. Jeg bryr meg også om miljø og klima, men det andre veier tyngre.

Stephanie: Jeg er registrert demokrat, men denne gangen føler jeg at republikanerne her i Florida var det minste av to onder. Jeg har også stemt på noen lokale demokrater. Miljø er viktig for meg, begge barna mine er konkurransesurfere, og vi tilbringer mye tid i naturen. Jeg vet at mange er opptatt av Trump, men han har ikke hatt betydning for meg – hverken positivt eller negativt.

Christina Pletten

– For første gang i livet er jeg redd

Maraton, New Jersey Harriette Cohen (73) Pensjonist

Stemte demokratisk.

For første gang i livet mitt – og jeg er 73 år – er jeg redd for å bo i Amerika. Jeg er jøde, og jeg går i tempelet hver lørdag. Massakren i synagogen i Pittsburgh gikk inn på oss alle, men det er også et tegn på hva Amerika er blitt. Rasismen og hatet har alltid vært der, det vet alle som er jøder, alle som er svarte. Men Trump har åpnet Pandoras eske.

Jeg føler at dette er et skjebnesvangert valg. Hvis vi taper, kommer dette landet til å gå ad undas de neste to årene. Det tror jeg virkelig. Det er derfor jeg har engasjert meg så sterkt. Jeg vil være med på å redde USA for mine barnebarn.

Klaudia Lech

– Vi tar avstand fra rasisme

Pensacola, Florida JoEllen Crockett (59) og Bethany Crockett (26) JoEllen er husmor, Bethany er student

Stemte republikansk.

Bethany: Vi liker ikke nødvendigvis måten Trump snakker på eller oppførselen hans. Og vi tar absolutt avstand fra rasisme. Jeg skulle ønske mye var annerledes. Men vi tilhører en menighet som er veldig viktig for oss, så vi er opptatt av konservative verdier. Høyesterett er en av de tingene vi bryr oss om, men Kavanaugh-saken var tung. Det ble hans ord mot hennes.

Og, ja, vi er faktisk i slekt med Davy Crockett!

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA.