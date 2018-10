Reuters: Saudi-topp skal ha styrt Khashoggi-drap gjennom Skype

Saud al-Qahtani skal ha kalt Khashoggi en «hund» og bedt om «hodet hans», skriver nyhetsbyrået.

Rådgiveren beskrives som en sentral skikkelse i det saudiarabiske etterretningsmaskineriet, som skal stå bak hundrevis av politiske pågripelser, blant dem pågripelsen av Libanons statsminister.

Al-Qahtani har hatt et tett forhold til bin Salman i så mange år at den saudiarabiske kongefamilien kan få et forklaringsproblem. Han har uttalt at han aldri ville gjort noe uten sjefens godkjennelse. Det blir vanskelig for Saudi-Arabia å fremstille ham som hovedmannen bak drapet, uten å dra kronprinsen inn i bildet, sier en av kildene.

I et forsøk på å temme stormen som har oppstått etter Khashoggi-drapet, har bin Salman imidlertid utpekt al-Qahtani som en av flere syndebukker.

Al-Qahtanis biografi på Twitter er nylig blitt endret fra kongelig rådgiver til styreleder for den saudiarabiske føderasjonen for cybersikkerhet, programmering og droner. Kort tid senere ble det meldt av saudiarabiske tjenestemenn at han ble sparket og pågrepet, noe Reuters sine kilder omtaler som spill for galleriet.