Den mistenkte gjerningspersonen, identifisert som Gregory Bush, har en historikk med vold og psykisk sykdom, sier politisjef Sam Rogers i Jeffersontown. Han mener det er for tidlig å fastslå at skytingen var rasistisk motivert.

– Jeg kan ikke spekulere om motiv på nåværende tidspunkt. Vi følger alle spor i etterforskningen, uansett hvor de tar oss eller hva de involverer, sier han.

Det var etter tips fra en offentlig ansatt i Jeffersontown at politiet besluttet å undersøke om Bush oppsøkte First Baptist church i forkant av onsdagens skyting. Etter hvert fikk politiet sikret videobevis som viser at Bush var ved kirken, som ledes av en svart pastor og hovedsakelig har afroamerikanske medlemmer.

Foto: AP / NTB scanpix.

Etter å ha forsøkt å komme seg inn i kirken dro Bush videre til Kroger-butikken, der han trakk fram en pistol og skjøt en mann først i bakhodet, og så flere ganger «mens han lå på bakken». Etter det gikk han ut og skjøt og drepte en kvinne på parkeringsplassen, ifølge politiets rapport.

Etter dette havnet Bush i en konfrontasjon med en annen væpnet hvit mann.

Ed Harrell sier til lokalavisen Courier Journal of Louisville at han trakk fram revolveren sin etter å ha hørt skudd. I det han så gjerningsmannen gå «nonchalant» forbi, sier Harell at han spurte om hva som foregikk, hvorpå Bush skal ha svart: «Ikke skyt meg. Jeg vil ikke skyte deg. Hvite skyter ikke hvite».

Rogers sier politiet «er klar over uttalelsen».