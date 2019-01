Myndighetene i Gabon sier kuppforsøket i det afrikanske landet er avverget og at de fleste kuppmakerne er pågrepet etter at en gruppe soldater mandag morgen tok kontroll over den nasjonale radiostasjonen. En militærtalsmann leste opp en erklæring om at det er opprettet et nasjonalt gjenopprettingsråd.

– Situasjonen er under kontroll, sier regjeringstalsmannen Guy-Bertrand Mapangou til nyhetsbyrået AFP.

Nyhetsbyrået Reuters melder klokken 10.41 norsk tid at fire av fem offiserer som forsøkte å gjennomføre kuppet, er blitt arrestert ved den beleirede radiostasjonen. Den siste klarte å flykte, opplyser Mapangou til Reuters.

Soldatene sa de villle gjenopprette demokratiet i landet.

En nyttårstale av president Ali Bongo «forsterket tvilen om presidentens evner til å fortsatt gjennomføre sine plikter som president», sa løytnant Kelly Ondo Obiang, selverklært leder for Den patriotiske bevegelsen for forsvars- og sikkerhetsstyrkene i Gabon, på radio i morgentimene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I videoen øverst i saken ses Obiang sammen med to andre soldater med store automatvåpen, mens han leser opp erklæringen.

Store militærstyrker i hovedstaden

Det er store politi- og militærstyrker tilstedeværende og et helikopter sirkler over hovedstaden. Det meldes også at stridsvogner og pansrede kjøretøy kjører gjennom gatene.

Klokken 10 norsk tid pågår det fortsatt skyting rundt den beleirede radiostasjonen, men mesteparten av hovedstaden Libreville forholder seg rolig, ifølge vitner Reuters har snakket med.

En gruppe på rundt 300 personer som støtter kuppforsøket, samlet seg rundt radiostasjonen, men soldater fyrte av tåregass for å spre dem.

Styrt av samme familie i 50 år

Den 59 år gamle presidenten Ali Bongo har ikke vært i hjemlandet siden oktober, da han angivelig fikk slag mens han var på besøk i Saudi-Arabia. Siden november har presidenten vært i Marokko for å rehabiliteres etter slaget.

REUTERS/Tiksa Negeri

I nyttårstalen, som var innspilt på forhånd, sa Bongo at han var på bedringens vei. Ifølge Reuters skal presidenten tidvis ha snakket utydelig og beveget ikke høyrearmen sin, men fremsto ellers i god form under talen.

Gabon, som har litt over 2 millioner innbyggere, har vært styrt av samme familie i 50 år. Ali Bongo har vært president siden 2009, da han tok over makten etter sin far Omar Bongo. Han var president fra 1967 til sin død i 2009.

Bongo ble gjenvalgt som president i 2016 i det oljerike landet, et valg preget av uro, vold og anklager om valgfusk. Både opposisjonen og EU-observatører stilte spørsmål ved gjennomføringen av valget.

Ber ungdom slutte seg til

I kupperklæringen sa Obiang at kuppet ble gjennomført mot «dem som på en feig måte likviderte våre unge landsmenn kvelden den 31. august 2016», som er en referanse til den dødelige volden som oppsto etter at Bongo ble erklært som vinner av valget.

Soldaten ba alle unge i forsvars- og sikkerhetsstyrkene, samt all ungdom i Gabon om å slutte seg til bevegelsen og stå opp for demokratiet.

– Dagen har kommet der hæren har besluttet å stille seg på samme side som folket for å redde Gabon fra kaos, sier Obiang i videoklippet.

Saken oppdateres