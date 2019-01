Timosjenko, som på grunn av sin frisyre i sin tid ble kalt ukrainsk politikks prinsesse Leia, har bakgrunn som statsminister og opposisjonsleder. Hun har sittet i fengsel i to og et halvt år, dømt for maktmisbruk i forbindelse med en gassavtale med Russland. Nå entrer hun arenaen igjen.

– I dag går vi inn i en ny epoke – en opplyst epoke med suksess og lykke. I dag starter vi på Ukrainas vei mot ekte og mektig storhet, sa hun i en tale til sitt nasjonalistparti Fedrelandet tirsdag.

Timosjenko er ifølge de siste meningsmålingene favoritt til å vinne valget. 58-åringen får støtte fra 16 prosent. Sittende president Petro Porosjenko får 13,8 prosent.

Fakta: Fakta om Julia Timosjenko * Julia Timosjenko ble født 27. november 1960 i Dnipropetrovsk, øst i Ukraina. * Utdannet økonom og bygde seg opp en milliardformue som eier av et gassfirma. * Energiminister i 2000, men fikk sparken på grunn av sin tette forbindelse til fremtredende oligarker og Ukrainas daværende president Leonid Kutsjma. * En av lederne for massedemonstrasjonene i 2004, den såkalte oransjerevolusjonen. Det førte til at valget av Viktor Janukovitsj som president ble annullert, og det ble holdt omvalg. Valget ble deretter vunnet av opposisjonen. * statsminister fra januar 2005 til mars 2010. * Ved presidentvalget i 2010 tapte hun mot Janukovitsj i andre runde. * I oktober 2011 ble Timosjenko dømt til sju års fengsel for maktmisbruk etter at hun inngikk en gasskontrakt med Russland under sin statsministerperiode i 2009. * I Ukrainas forhandlinger om en samarbeidsavtale med EU i 2013 var ett av EUs krav at Timosjenko skulle få reise til Tyskland for å få behandling for ryggplager. Samarbeidsavtalen ble aldri underskrevet. * Ukrainas folkevalgte endret 21. februar 2014 straffeloven slik at Timosjenko kunne løslates dagen etter. Kort tid etter reiste hun til Berlin for behandling. * Tirsdag 22. januar 2019 kunngjorde hun at hun stiller til presidentvalget som holdes 31. mars. Kilde: NTB

På tredjeplass kommer komikeren Volodymyr Zelenskij, som mandag kunngjorde at han stiller som presidentkandidat. Hans politiske bakgrunn er begrenset til å ha spilt rollefigur som president på et TV-program.

ODED BALILTY / ASSOCIATED PRESS

Timosjenko gjorde seg bemerket internasjonalt under den fredelige oransjerevolusjonen i 2004, og fikk da blant annet tilnavnet «dronningen av oransjerevolusjonen» av mediene. Hun var statsminister to ganger under den provestlige presidenten Viktor Jusjtsjenko.

Timosjenko stilte som presidentkandidat til 2010-valget, men tapte mot prorussiske Viktor Janukovitsj. Året etter ble hun dømt til sju års fengsel for maktmisbruk, og ble løslatt i 2014 da Janukovitsj ble avsatt. Hun stilte på nytt til presidentvalg, men tapte mot Petro Porosjenko. Kort tid etter annekterte Russland Krim-halvøya.

Tirsdag sa hun at hun som president lover å ta tilbake kontrollen over Krim-halvøya og separatistkontrollerte deler av Øst-Ukraina.