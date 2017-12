Siden årtusenskiftet har ingen som er blitt tiltalt etter spionparagrafen, blitt frikjent i Russland.

Frode Berg er siktet for spionasje og sitter varetektsfengslet i høyrisikofengselet Lefortovo i Moskva. 2. juledag fikk han møte sin russiske advokat, Ilja Novikov, for første gang.

– Etterforskningen i denne saken vil trolig minst pågå i et halvt år, og både rettssaken og etterforskningen er i slike saker unntatt offentlighet, forteller Novikov til Aftenposten.

All informasjon i Bergs sak, deriblant siktelsen, er sikkerhetsgradert.

I romjulen 1999 ble Bellona-medarbeideren Aleksandr Nikitin frikjent for spionasje. Nikitins forsvarer, Jurij Schmidt, sa den gangen at det trolig var første gang i russisk historie at en person ble blankt frifunnet for spionasje og høyforræderi.

– Jeg kjenner ikke til én eneste sak etter år 2000 der en person er blitt tiltalt etter spionparagrafen og vedkommende er blitt frikjent, forteller Novikov.

Lang erfaring

Den anerkjente russiske advokaten har forsvart en rekke personer som er blitt tiltalt for spionasje. Han forteller at i noen svært få tilfeller har saker blitt henlagt når russere er blitt siktet for høyforræderi – ikke for spionasje – men da har det ikke vært noen oppmerksomhet om saken.

– Når det er blitt mye blest om en sak, er et slik utfall helt usannsynlig fordi det vil bety at FSB taper ansikt, sier Novikov.

FSB er det russiske sikkerhetspolitiet, arvtageren etter Sovjet-tidens KGB.

– Frifinnelse i denne saken er nok helt illusorisk å tro på. Når det foreligger en rettskraftig dom, blir man sendt til en straffekoloni i Sibir. Slik har det vært siden Dostojevskijs tid, forteller Brynjulf Risnes, Bergs norske advokat.

Den kjente russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij ble på 1800-tallet dømt til døden, men tsaren benådet ham. Likevel måtte han sone flere år i Sibir.

Diplomatisk løsning?

Novikov fremholder at det mest realistiske håpet for Berg, er å få til en soningsoverføring til Norge – hvis han blir dømt – eller en diplomatisk løsning i en eller annen form.

Advokaten sier at Bergs sak ligner på spionsaken mot ukraineren Jurij Solosjenko. Den 75 år gamle pensjonisten ble dømt til seks års fengsel høsten 2015, men våren 2016 fikk ukrainske myndigheter til en fangeutveksling med Russland. Solosjenko og andre ukrainere som var dømt i Russland, ble da byttet mot russere som satt i ukrainske fengsler.

Russiske medier skriver at Berg er siktet for å ha spionert for Norge og den amerikanske etterretningstjenesten CIA. Paragraf 276 i straffeloven, som Kirkenes-mannen er siktet etter, har en strafferamme på ti til 20 års fengsel. Minstestraffen er ti år.

Rett før jul ga president Vladimir Putin sikkerhetspolitiet ordre om å trappe opp kampen mot utenlandske spioner. De siste fem årene er 137 utlendinger dømt for spionasje i Russland.

3000 euro i kontanter

Berg skal ha sagt til familien at han skulle på en kort tur til Moskva for å handle og gå på kunstgallerier. Han fløy til Moskva om morgenen 4. desember og hadde returbillett to dager senere. 62-åringen reiste alene.

5. desember ble han arrestert av FSB på Teaterplassen foran det verdensberømte Bolsjoj-teatret i den russiske hovedstaden.

Til Novikov skal Berg ha sagt at en nordmann bosatt i Norge ba ham om å ta med 3000 euro og overlevere dem i Moskva. I den russiske hovedstaden skal han ha blitt bedt om å ta med to brev til en bekjent i Norge.

Da Kirkenes-mannen ble arrestert, hadde han både pengene og disse brevene på seg. 62-åringen hevder selv at han ble lurt i en felle.

– FSB påstår at Berg var en del av et spionnettverk og at han skulle sende penger og instruksjoner til en russisk statsborger som jobber for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det avviser Berg, forteller Novikov.

Hvorfor ta med kontanter?

Hvem nordmannen som sendte med pengene og hvilket formål disse pengene skulle brukes til, er ikke kjent.

– Det er ikke noen problemer med å overføre penger til Russland på vanlig måte via bankvesenet. Hva var hensikten med å ta med seg kontanter i lommen?

– Berg kan kanskje beskyldes for å ha vært naiv, men han oppfattet formålet som å være tilforlatelig og uskyldig. Han reagerte ikke på det, sier Risnes.

Lite offisiell informasjon

Offisielt har FSB kun bekreftet at Berg er varetektsfengslet frem til 5. februar og at han er siktet etter spionparagrafen. Ifølge russiske medier er den russiske statsborgeren Aleksej Zjitnjuk siktet for høyforræderi. Russeren er anklaget for å ha levert hemmeligstemplede dokumenter til Berg.

Mesteparten av Novikovs besøk i Lefortovo-fengselet 2. juledag skal ha gått med til å ordne praktiske ting for Berg. Årsaken er at nordmannen ikke snakker russisk og derfor ikke klarer å kommunisere med de ansatte.

– Han har ikke tilgang til medier, men han får høre på russisk radio.

Etterlevninger etter GULag

Hvis Berg skulle bli sendt til Sibir, vil det neppe bli en lystig tilværelse. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er forholdene i slike fengsler svært dårlige.

Mange av disse straffekoloniene er etterlevninger etter GULag, det sovjetiske konsentrasjonsleirsystemet, og de ligger som regel svært øde til. Ifølge det russiske fengselsvesenet er det i dag 623.000 innsatte i russiske fengsler. I tillegg er det flere hundre tusen som er varetektsfengslet.

Besøkte Berg i fengselet

Den norske ambassade i Moskva besøkte Frode Berg i fengselet onsdag formiddag. Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD, sier at besøket varte i litt over en time.

– Frode Berg har gitt oss tillatelse til å si at han etter forholdene blir godt behandlet i fengselet, men han synes situasjonen er krevende. Vi har ingen konkrete detaljer om grunnlaget for siktelsen, sier Solberg.