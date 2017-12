Skolebuss kolliderte med tog i Frankrike

Ulykken skjedde vest i byen Perpignan torsdag. Politiet bekrefter overfor DPA at flere mennesker er hardt skadet.

Den franske avisen L´Independant skriver at fire av barna er døde og syv av passasjerene er alvorlig skadet.

– Vi fikk et voldsomt sjokk og fikk inntrykk av at toget skulle spore av, forteller et vitne som befant seg på toget til den franske avisen.

Ungdommer på 13–17 år

Passasjerene i skolebussen var ungdommer i alderen 13–17 år, ifølge den franske avisen Francebleu.

Bussen skal ha blitt truffet av toget bakfra da den kjørte over toglinjen mens bommen var i ferd med å gå ned. Ifølge vitner skal bussen ha blitt delt i to og ble fullstendig ødelagt.

Statsminister Edouard Philippe melder på Twitter at han umiddelbart reiser til ulykkesstedet. Det samme gjør transportminister Elisabeth Borne.