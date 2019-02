Tirsdag ettermiddag begravet et snøras deler av alpinløypen i Crans-Montana i Sveits. Etter en omfattende leteaksjon kunne redningsarbeiderne i natt slå fast med høy sannsynlighet, at ingen ligger igjen under snøen

I alt fire personer ble hentet ut av skredområdet. Tre av dem har sluppet unna med lettere skader, men en 34 år gammel franskmann, som tilhørte løypepatruljen ved skianlegget, døde onsdag morgen av skadene han pådro seg.

Mannen og en kollega var i ferd med å hjelpe en skiløper som hadde skadet seg, da skredet gikk rett over dem. En dramatisk Twitter-video viser øyeblikket da snømassene velter ned mot løypepatruljens snøscooter og sluker både hjelperne og den skadede.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontana pic.twitter.com/y8V5oYZR7G — Alexis Ramu (@alexisramu) February 19, 2019

Det var lenge usikkert hvor mange personer som ble tatt av skredet. En intensiv leteaksjon, med over 240 redningsarbeidere, 12 lavinehunder og åtte helikoptre, ble satt i gang umiddelbart, og fortsatte langt inn i natten.

En talsmann for politiet i området sier til avisen Tages-Anzeiger at det er svært lite trolig at det ligger folk igjen under skredet. Antagelsen er basert på vitneopplysninger, søk etter mobilsignaler og en sjekk mot personer som hadde løst heiskort i området.

Det er nå satt i gang en gransking for å finne ut hva som utløste skredet. På Crans-Montanas nettside var skredfaren anslått til 2 på en skala fra 1 til 5, til tross for at mildvær de siste dagene har ført til at tung snø har begynt å smelte.

Police Cantonale Valaisanne / Reuters / NTB scanpix

Kritikere hevder at alpinanlegget ble holdt åpent mot bedre vitende. Dersom granskerne mener at det ikke var forsvarlig å la folk kjøre i løypen tirsdag ettermiddag, kan det få rettslige konsekvenser.

Crans og Montana er to tvillingbyer som ligger nært hverandre. Området der raset gikk, heter Plaine Morte, som kan oversettes til «Dødens slette».