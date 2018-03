Trump begynte onsdagen med ram kritikk mot sin plagede justisminister Jeff Sessions. Deretter rystet han partikolleger med å foreslå strengere våpenlover under et møte som ble direktesendt på TV. Kort tid etter kom nyheten om at presidentens nære medarbeider gjennom mange år, Hope Hicks, slutter som kommunikasjonsdirektør.

Den største nyheten kom imidlertid langt ut på kvelden. Da rapporterte The New York Times at Trumps svigersønn Jared Kushner har møtt finanstopper i Det hvite hus, og senere fått store lån til familieselskapet.

Kusher blir et stadig mer kinkig problem for presidenten. Her er de største kontroversene rundt Ivanka Trumps ektemann:

1. Gjeldstynget familieselskap får store lån

Kushner møtte flere ganger med to finanstopper i Det hvite hus. Den ene var Joshua Harris, en av grunnleggerne av finansselskapet Apollo Global Management. Den andre var sjefen for Citibank, Michael L. Corbat.

Etterpå fikk Kushner Companies, som er Kushner-familiens selskap, store lån fra Apollo og Citibank for å refinansiere gjeld. Samlet er lånene på cirka fire milliarder kroner. Hverken Kushner eller Donald Trump har solgt seg ut av sine selskaper. Jared Kushner sluttet som toppsjef i selskapet da han ble rådgiver i Det hvite hus, men har fortsatt en stor eierandel.

Flere andre av regjeringens medlemmer har også store investeringer som mange kritikere mener kan skape interessekonflikter og mulighet for korrupsjon. Før jul avslørte Aftenposten gjennom Paradise Papers at handelsminister Wilbur Ross har eierinteresser i et rederi med link til Russland.

2. Kushners finanstrøbbel gjør ham sårbar

Kushner Companies har vært tynget av stor gjeld og har vært på utkikk etter investorer internasjonalt. Det har gjort Trumps svigersønn sårbar og et mulig påvirkningspunkt for utenlandske interesser.

Flere stater, inkludert Kina, Israel og Mexico, har vurdert muligheten for å manipulere Kushner til sin fordel, ifølge The Washington Post. Ifølge Bloomberg graver også Finanstilsynet i delstaten New York i Kushners gjeld og kreditorer. De har nylig sendt et brev til Deutsche Bank og andre utlånere og bedt om opplysninger om Kushners gjeld, skriver finansnettstedet.

3. I søkelyset til Mueller

Spesialetterforsker Mueller har lenge hatt søkelyset mot Kushner, og mange spekulerer i om svigersønnen vil bli den neste som blir tiltalt. På skjemaet som må fylles ut for å få sikkerhetsklarering, glemte Kushner flere av møtene han har hatt med utenlandske representanter, deriblant en russisk bankmann. Mueller har imidlertid også begynt å se nærmere på andre internasjonale kontakter Kushner har, inkludert forholdet til arabiske og kinesiske investorer.

4. Ble nedgradert i Det hvite hus

Før helgen ble det kjent at Kushner får nedgradert sikkerhetsklareringen sin i Det hvite hus. Kushner har hatt en midlertidig klarering siden Trump tiltrådte. FBI har funnet forhold som gjør at de ikke vil gi svigersønnen permanent tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Det var stabssjef John Kelly som tok beslutningen. Dermed blir Kushner utelukket fra vesentlig informasjon som vil gjøre det svært vanskelig for ham å fortsette i den rollen han har i dag. Kushner har blant annet fått ansvaret for å få en fredsprosess i Midtøsten på beina igjen.