Tyske sosialdemokrater i fritt fall. Ytre høyre tar dem snart igjen.

Hyllet som redningsmann for et år siden, ute i kulden nå. Martin Schulz fikk en ekstremt dramatisk og en ekstremt kort karrière som partileder. Partiet herjes av maktkamp.

Kaoset i ledelsen gjenspeiles i meningsmålingene. Partiet satte bunnrekord ved valget i september med en oppslutning på 20,5 prosent. Siden har det bare gått nedover. Nå får partiet bare 16 prosents oppslutning på den ferske meningsmålingen ARD Deutschlandstrend.

Åtte av ti spurte sier også at de synes det er riktig at Martin Schulz sier fra seg alle verv.

Alternativ for Tyskland (AfD) får 15 prosent på den samme målingen. Dermed er det bare et prosentpoeng som skiller Europas eldste sosialdemokratiske parti og det høyrepopulistiske partiet som ble stiftet i 2013.

Sosialdemokratene har nettopp forhandlet frem en koalisjonsavtale med Angela Merkels kristeligdemokrater. Planen er å danne regjering sammen. Tyskland har aldri vært uten regjering så lenge som nå. Men først skal SPDs 460.000 medlemmer stemme over koalisjonsdokumentet.

Etter det elendige valgresultatet ønsker mange i SPD at partiet ikke skal fortsette som juniorpartner i regjering, men heller samle seg om fornyelse og å danne en fremtidsrettet politisk plattform som kan trekke flere velgere.

Parti uten styring

Striden rundt regjeringssamarbeidet og konflikten rundt personkabalen er noe av forklaringen på nedgangen. Partiet ser heller ikke ut til å samle seg om hvem som skal bli ny leder. Borgermesteren i Hamburg – og mulig påtroppende finansminister – Olaf Scholz er satt inn som midlertidig partileder, mens fraksjonsleder Andrea Nahles er utpekt som partiledelsens kandidat ved valget til ny leder under landsmøtet 22. april.

– SPD imploderer. Og at SPD imploderer, betyr at AfD styrkes, sier statsviteren René Cuperus til Tagesschau. – Det som skjer i Tyskland nå, har skjedd ellers i Europa. Tyskland ligger bare litt etter, mener han.

Over hele Europa er sosialdemokratene i trøbbel. Er storhetstiden slutt for alvor?

Meningsmålingen viser ellers omtrent uforandret oppslutning om Merkels kristeligdemokrater. To partier ser ut til å tjene på sosialdemokratenes nedgang: De grønne, som går frem to prosentpoeng til 13 prosent. Det andre er altså høyrepopulistene i AfD, som også går frem to prosentpoeng fra forrige måling.

AfD fikk 12,6 prosents oppslutning i valget og sitter i Forbundsdagen med 92 representanter. Ytterligere to ble valgt inn, men har etterpå skiftet parti.

Kaller tyrkere for «kameldrivere»

Også etter valget har AfD fortsatt å markere seg med hatefulle ytringer. For eksempel er representanten Jens Maier (selv dommer i det sivile liv) under etterforskning for å ha kalt sønnen til tennislegenden Boris Becker en «halvneger» på Twitter.

Denne uken vakte en annen representant, André Poggenburg, oppsikt etter å ha omtalt de tyrkiske menighetene i Tyskland slik i en tale: «Disse kameldriverne burde pakke seg dit de hører hjemme, langt bak Bosporos, til flerkoneriet og leirhyttene».

