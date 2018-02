Det opplyser alliansen onsdag ifølge flere internasjonale nyhetsbyråer. Alliansen kaller valget et «show» fra regjeringens side.

– Regjeringen hever å ha en legitimitet som den ikke har. Og midt i det hele lider venezuelanerne, hevder MUD i en uttalelse.

I desember, i forbindelse med et lokalvalg der president Nicolás Maduros sosialistparti gikk av med seieren, erklærte han at han stiller til gjenvalg. Tre av landets største opposisjonspartier boikottet lokalvalget, og Maduro kunngjorde at partiene som ikke deltok, heller ikke får stille kandidater i årets presidentvalg.

MUD, som har muligheten til å stille i presidentvalget, sier de kun vil delta dersom det blir åpnet opp for alle partiene, og dersom avstemningen blir overvåket av internasjonale observatører.

President Maduro nekter å gi seg:

– Uansett om det regner, tordner eller lyner, blir det arrangert et valg. Med eller uten MUD, sier han og tilføyer at han forventer at medlemmer av opposisjonen vil delta.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ba opposisjonen om at valget skulle avholdes tidligst i juni, slik at de ville få mer tid på seg til å finne en kandidat. Men i begynnelsen av februar meddelte valgkommisjonen at valget ville bli avholdt i slutten av april.

Opposisjonen boikottet også presidentvalget i 2005.