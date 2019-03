Tirsdag var det nok et heftig regjeringsmøte i 10 Downing Street i London.

Det skjedde dagen etter at statsminister Theresa Mays plan C hadde gått i vasken. Til tross for alle nederlagene i Underhuset hadde hun planlagt å gjøre et siste forsøk blant de folkevalgte for å få flertall for skilsmisseavtalen hun har forhandlet frem med EU.

Fakta: 9 dager til brexit 29. mars 2019 skulle være dagen da britene forlot EU. Forrige uke vedtok et flertall i Underhuset å be om utsettelse. Det samme Underhuset stemte ned skilsmisseavtalen statsminister Theresa May og EU var blitt enige om. Skilsmisseavtalen var en overgangsordning frem til britene får en ordentlig handelsavtale med EU. Det vanskeligste punktet har vært grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland.

Men mandag kveld kom beskjeden som tok regjeringen helt på sengen: Underhusets nå verdensberømte speaker, John Bercow, kjent for sine formaninger om «order, order», sa nei.

2. april 1604, da James 1. var konge i landet, ble det fattet et vedtak som sa at Underhuset ikke kan bli bedt om å avgjøre samme sak to ganger. Sist gang en speaker viste til det var i 1920. Men nær hundre år senere ble det altså hentet frem av John Bercow, som mener at May ikke kan gjøre et nytt forsøk med samme avtale som ble nedstemt med 149 stemmer for en uke siden.

Omstridt ordstyrer

Speakeren blir kalt den mest kontroversielle på en mannsalder. Han har spilt en langt viktigere rolle i brexit-debatten enn statsministeren hadde sett for seg.

Brexit-minister Steve Barclay kaller situasjonen for en krise for landet og sa at de nå må finne ut for at den nedstemte avtalen får en ny sjanse i parlamentet.

Ifølge BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg var det intens rådslagning internt i regjeringen tirsdag og statsråder som truet med å gå av hvis det blir lang utsettelse.

Govt sources pushing back v hard at idea PM will suggest 2 year delay to process which some left the meeting this morning thinking she would — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 19, 2019

Det er ventet at Theresa May vil sende et brev til EU-president Donald Tusk før hun setter seg på flyet til Brussel for å delta på EU-toppmøtet torsdag. Tusk møtte den irske statsministeren tirsdag og sa at de venter på forslag fra London - samtidig som de forbereder seg på brexit uten avtale, så kalt «no deal».

Lederne i de andre EU-landene krever av britene forteller hva de vil med utsettelsen.

To avgjørende spørsmål

Akkurat nå handler det om to avgjørende spørsmål:

Hvor lenge? Hvor lenge skal brexit utsettes? Tre måneder eller to år? I mai er det valg til EU-parlamentet. Hvis britene ber om utsettelse til 1. juli, kan de slippe å gjennomføre valget. Hvis de blir lenger, må de trolig være med på valget fordi de må sende folkevalgte til det nye parlamentet. Men motivasjonen for å bruke penger på og delta i en slikt valg vil trolig være svært lav i et land som er på vei ut.

Hvor lenge skal brexit utsettes? Tre måneder eller to år? I mai er det valg til EU-parlamentet. Hvis britene ber om utsettelse til 1. juli, kan de slippe å gjennomføre valget. Hvis de blir lenger, må de trolig være med på valget fordi de må sende folkevalgte til det nye parlamentet. Men motivasjonen for å bruke penger på og delta i en slikt valg vil trolig være svært lav i et land som er på vei ut. Sier EU ja? Vil EU gå med på en utsettelse? Hverken EU eller den britiske regjeringen ønsker at Storbritannia stuper ut av unionen uten noen avtale med sin viktigste handelspartner. Det vil koste begge parter dyrt. Men EU vil vite hva de sier ja til hvis de skal skyve utmeldelsen ut i tid. Britene skal etter planen forlate EU neste fredag, 29. mars.

Hvorfor står brexit fast? Denne grensen er blitt britenes største hodepine.

Tvil i EU

Tysklands Angela Merkel har sagt at hun vil gjøre sitt ytterste for å unngå en såkalt hard brexit 29. mars. Hun sa tirsdag at hun vil høre på hva Theresa May forteller EU-kollegene torsdag, men ikke spå om hvordan EU vil svare.

Frankrikes Europa-minister Nathalie Loiseau sår tvil om utsettelse er en løsning.

– Gi en utsettelse – for hva? Tid er ingen løsning, det er en metode, sier hun, ifølge The Guardian.

Hun mener at britene må komme opp med noe nytt, et initiativ som kan få dem ut av kaoset som råder i det britiske Underhuset.