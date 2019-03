Slovakisk entreprenør siktes for bestillingsdrap på journalist

– 8. mars tok påtalemyndigheten ut siktelse mot ham for å ha bestilt drapet på gravejournalist Jan Kuciak, sa en ikke navngitt påtaleansvarlig til journalister i Bratislava torsdag.

Fra før er fire andre siktet og pågrepet for drapet som fant sted i februar i fjor. De fire er en kvinne kalt «Alena Zs», som også er siktet for å ha bestilt drapet, og «Tomas Zs», en mann som politiet mener gjennomførte drapet. De to øvrige siktede er «Miroslav M» og «Zoltan A», henholdsvis sjåfør og mellommann, ifølge siktelsene som ble tatt ut mot de fire i fjor høst.

«Alena Zs» skal ha jobbet som tolk for forretningsmannen, som også skal være gudfaren til hennes datter.

Kuciak hadde gransket bånd mellom slovakiske politikere og den italienske mafiaen, og den siktede forretningsmannens virksomhet skal ha vært under Kuciaks lupe.

Kuciak og hans forlovede ble funnet skutt og drept i parets hjem nær Bratislava i februar i fjor.

Drapene førte til massedemonstrasjoner og utløste politisk krise.

Statsminister Robert Fico og hans regjering trakk seg i mars i fjor, og få dager senere ble Peter Pellegrini utnevnt til ny statsminister.

Både Fico og Pellegrini tilhører det sosialdemokratiske partiet i Slovakia. Fico hadde tidligere skapt oppmerksomhet ved å omtale journalister som «anti-slovakiske prostituerte», «hyener» og «slimete slanger».