Den syriske byen har skiftet regime tre ganger siden 2011. Nå kan det bli et fjerde maktskifte.

I snart to år har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å angripe den kurdiskkontrollerte byen Manbij i Syria. Nå som Donald Trump har besluttet å trekke alle amerikanske soldater ut av Syria, kan han samtidig ha fjernet det eneste som har hindret et tyrkisk angrep. Tyrkerne har kviet seg for å havne i militær konflikt med supermakten USA.

Amerikanerne forsøker å få tyrkerne til å garantere sikkerheten til deres kurdiske allierte. Det snakkes også om en sikkerhetssone som skal gå 32 kilometer inn i Syria. Men det har ikke hindret Tyrkia fra å true om en nært forestående invasjon.