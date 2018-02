Gjennomgangen av rakett-tabben som skremte mer enn en million mennesker på Hawaii avdekker feil etter feil etter feil.

Det gikk rett og slett fullstendig i ball ved Hawaiis øverste beredskapsmyndighet, Emergency Management Agency (EMA), 13. januar i år.

Da bestemte lederen for nattskiftet seg for å teste de ansatte på dagskiftet med en uventet øvelse. En ansatt tolket øvelsen som reell, og sendte ut nødmelding.

I 38 nervepirrende minutter måtte innbyggerne på Hawaii vente på at meldingen om at et missil med kurs mot den amerikanske øystaten, var falsk.

Folk gjemte seg i kjellere og opplevde kaos i gatene.

– Den verste dagen i mitt liv

Stephanie Rivera som bor på Hawaii fortalte til NTB etter hendelsen, at det oppsto fullstendig kaos i hovedstaden Honolulu.

– Jeg så turister hyle og skrike, biler som kjørte på rødt og politi med redsel i øynene. Jeg holdt på å krasje flere ganger på vei ut av området, sier hun.

Rivera var på vei til venninnen sin da hun stoppet en politimann for å spørre om det virkelig var sant. Politimannen ropte «det er ikke en spøk, kom deg i dekning».

– Jeg var ti minutter unna venninnen min sin leilighet da hun ba meg ikke hente henne og heller søke dekning og redde meg selv. Jeg ringte gråtende til moren og broren min for å ta farvel. Det var den verste dagen i mitt liv, sier 24-åringen til NTB.

Rapport slakter systemet

Tirsdag kom en rapport fra det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission (FCC).

Der kommer det blant annet frem at den ansatte har feiltolket slike øvelser før, og at det tok ledelsen 38 minutter å formulere en feilmelding.

Hevder han ikke hørte meldingen

Klokken 08.07 lokal tid ble innbyggerne på Hawaii denne lørdagen vekket med en høyst urovekkende SMS i blokkbokstaver om at et missil hadde kurs mot øyene.

Den ansatte som var ansvarlig for å distribuere det skandaløse varselet hadde ifølge Washington Post overhørt essensiell tilleggsinformasjon:

«Øvelse, øvelse, øvelse» ble det gjentatt over anlegget ved EMA, før det ble avløst av «dette er ikke en øvelse».

Den ansatte hevder ifølge rapporten at han ikke har hørt førstnevnte melding.

Da han fikk opp følgende valg på skjermen foran seg: «test missilangrep» og «missilangrep», valgte han som kjent det siste. Dermed gikk meldingen ut til et ukjent antall innbyggere på den amerikanske øystaten.

Men den ansattes dårlige dømmekraft er ikke det eneste kritikkverdige som kommer frem i denne rapporten. Det tok nemlig ledelsen en god halvtime å melde om at dette var en feilvarsling.

Hadde glemt passordet til twitterkontoen

Lederen for dagskiftet skal ifølge Washington Post ha vært informert, men han trodde øvelsen var rettet mot nattskiftstaben.

Han var dermed ikke forberedt på å lede øvelsen som en ansatt altså tolket som et nødvarsel.

Ved EMA tok det ledelsen 26 minutter etter at meldingen hadde gått ut, før de begynte på et utkast som avkreftet missiltrusselen. Enda tok det 14 minutter før de var fornøyde med formuleringen og fikk sendt ut en offisiell bekreftelse på at dette var et falsk varsel.

Hawaiis guvernør David Ige har ifølge Washington Post tidligere forklart sin trege respons på Twitter med at han hadde glemt passordet sitt.

Fikk sparken

Feiltolkningen av meldingen som ble sendt ut 13. januar i år, er ikke første gang den ansatte misforstår. Han skal ifølge Washington Post minst to ganger ha tolket øvelser som faktiske hendelser, og kolleger har uttrykt bekymring for ham.

Han fikk sparken i forrige uke.

Tirsdag gikk EMAs leder, Vern T. Miyagi av.

Nå gjennomgås rutinene for å unngå at dette skjer igjen. Et av tiltakene er ifølge Washington Post å begrense meldingene til kun dem som befinner seg i det aktuelle området for en eventuell atomtrussel.