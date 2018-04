Solberg møtte tidligere FARC-soldater

Riano holdt onsdag et innlegg da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Vistahermosa, hvor tidligere geriljasoldater fra FARC får hjelp til å reintegrere seg i samfunnet.

Den tidligere geriljasoldaten, som sluttet seg til FARC da hun var 13 år gammel og tok navnet Carolina, understreket i innlegget at de fleste ønsker fred, men ikke til enhver pris.

– Jeg er nå i en god livssituasjon, men jeg håper regjeringen gjør det de har lovet å gjøre. Jeg vil leve et normalt liv og studere, jobbe og stifte familie, sier Riano til NTB.

I fredsavtalen fra 2016 forplikter myndighetene seg til å gjennomføre en jordreform, endre strategi i kampen mot narkotika og styrke innsatsen i fattige deler av landet. Ofre for konflikten skal få kompensasjon.

– De aller fleste av tingene har ikke skjedd, sier landdirektør for Flyktninghjelpen i Colombia, Christian Visnes.

Han understreker at dette har ført til mye misnøye og at fredsprosessen mange steder er i krise. Enkelte steder har nye væpnede grupper oppstått og man kan se en oppblomstring av konflikt.

– Norge må legge press på Colombia

Vinsnes mener Norge må legge press på den colombianske regjeringen om å holde løftene som ble gitt i fredsprosessen.

– Vi pusher på der vi kan pushe på. Det dreier seg om utbetalinger fra disse fondene som gjør at noen av prosjektene kan komme raskere i gang. Dette har det tatt litt tid å få på plass, men dette har vi jobbet med de siste dagene, sier Solberg til NTB.

Statsministeren sier hun forstår at Riano og andre er utålmodige.

– Du har satt livet ditt på vent, du er her og ønsker å komme videre. Da er du utålmodig etter å få resultater. Men det er noen faktiske utfordringer, blant annet tildeling av land, sier hun og understreker at dette er en gyllen mulighet i Colombias historie.

FARC-forhandler pågrepet

Mens Solberg denne uken var på besøk i det latinamerikanske landet ble den tidligere FARC-fredsforhandleren Jesús Santrich pågrepet og siktet i en narkosak. Riano mener dette er myndighetenes måte å spille et puss med FARC på.

– Santrich er uskyldig, og jeg håper de lar han gå. Vi vil ikke ha krig, og ingen vil i fengsel eller bli drept, men om jeg må ta til våpen igjen, så gjør jeg det, sier Riano, som har jobbet både som sykepleier og kommunikasjonsarbeider i løpet av sin tid i FARC.

Riano understreker at hun ønsker at FARC nå skal forbli et politisk parti, og ikke gå tilbake til å være en gerilja.

Santrich var en av de første sentrale FARC-medlemmene som gikk inn for en fredsprosess. I 2012 dro han til Norge for å delta i de første samtalene med den colombianske regjeringen. De neste fire årene var han også sentral i de videre fredsforhandlingene på Cuba.