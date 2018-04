Tysk påtalemyndighet vil utlevere Catalonias avsatte president til Spania

Nå vil tysk påtalemyndighet utlevere ham til Spania, melder flere tyske medier og nyhetsbyrået AFP.

Carles Puigdemont har levd i selvpålagt eksil i Brussel i Belgia etter at han ble siktet for oppvigleri i Spania i fjor høst, i forbindelse med Catalonias folkeavstemning for uavhengighet fra Spania. Denne ble erklært ulovlig av spanske myndigheter.

23. mars reaktiverte en spansk dommer en internasjonal arrestordre på Puigdemont og fem andre separatistledere. Det skjedde mens Puigdemont var i Finland. 25. mars ble Puigdemont pågrepet i Schleswig-Holstein helt nord i Tyskland, på motorveien som går fra Danmark og sørover, bekreftet tysk politi.

Om Puigdemont utleveres til Spania risikerer han opp mot 25 års fengsel. Det har vært en spent og urolig stemning i Catalonia i lang tid på grunn av den uavklarte politiske situasjonen, og det ble sammenstøt mellom politistyrker og demonstranter i Barcelona da det ble kjent at Puigdemont var pågrepet i Tyskland.

Saken oppdateres.