15. september ca. halv syv om morgenen lokal tid fyrte Nord-Korea av en rakett som passerte over Japan. Etter å ha fløyet fra Pyongyangs flyplass i 3700 kilometer – lengre enn noen annen tidligere nordkoreansk rakett – endte den i Stillehavet. Distansen er slik at den kunne nådd frem til den amerikanske stillehavsbasen på øya Guam.

Diplomatisk ugagn

Siden har det isolerte nordkoreanske regimet sluttet med hva det internasjonale samfunnet oppfatter som diplomatisk ugagn: raketter og prøvesprengninger av atombomber, den siste med en kraft av 16 Hiroshima-bomber. I vår gikk det sjelden mer enn to uker mellom hver gang nordkoreanerne provoserte omverdenen.

Prøvekjørte lastebil

Landets leder Kim Jong-un har i høst i stedet figurert i landets presse med en paradegren: bedriftsbesøk mens medarbeidere noterer flittig. Tidligere denne uken besøkte han en lastebilfabrikk. Der fikk han selv prøvekjøre en av doningene. Rapporten fra landets statlige nyhetsbyrå KCNA tyder på at han fikk klump i halsen da han fikk se bilde av sin bestefar og far på besøk samme sted i 1965.

KCNA / Reuters / NTB scanpix

Tok med kona på sminkefabrikk

Da han uken før besøkte en traktorfabrikk, fikk han også se bilder av farfaren og faren. Også der var dette ifølge referatet en sterkt følelsesladet opplevelse. Han smilte imidlertid bredt da han ble fotografert i førersetet.

Da Kim nylig besøkte en kosmetikkfabrikk, var også kona Ri Sol-ju med. Kim noterte seg med glede at fabrikken lager et variert utvalg av kvalitetssminke slik at «kvinners drøm om å bli vakrere kan realiseres». Landets presse har også den siste tiden hatt bilder av Kim på skolebesøk og på skofabrikk.

KCNA

Fortsetter atomprogrammet

Betyr så alt dette at Nord-Korea har bremset sin militære aktivitet som følge av utlandets press? Analytikere som følger landet, tror ikke det. Sørkoreansk etterretning fastslo tidligere i november at nabolandets rakettforskning og atomprogram fortsetter med full kraft. Rakettene deres kan allerede nå Alaska, Hawaii og kanskje den amerikanske vestkysten, men neppe med kjernefysiske stridshoder.

Ved Johns Hopkins-universitetets Korea-institutt kalt 38 North har forskerne de siste ukene analysert en rekke ferske satellittbilder.

Intenst ubåt-arbeid

Konklusjonen er at det drives et intenst arbeid med å utvikle ballistiske raketter som kan avfyres fra ubåter. Landet har tidligere testet slike våpen og publisert bilder av en kry Kim foran en rakett som bryter vannflaten. Det er imidlertid tvil om ektheten av bildene. Uansett er det antatt at regimet overdriver hvor langt de er kommet. Hensikten med et slikt ubåtprogram er få lett flyttbar angrepskapasitet som ikke så lett kan oppdages på forhånd.

KCNA

Binder opp ressurser

Bildene fra Sinpo-skipsverftet midt på østkysten av Nord-Korea kan tyde på både bygging av en ny ubåt og forestående tester av raketter. En eller flere slike ubåter vil binde opp ressurser fra USA, Japan og Sør-Korea, som da blir nødt til å følge med på hvor disse er og hva de foretar seg. Ifølge en oversikt fra det sørkoreanske forsvarsdepartementet har nordkoreanerne fra før 70 ubåter i sin flåte. Alle er likevel ikke imponert over teknologien i de til dels gamle fartøyene.

Trussel eller papirtiger?

Forsvarsredaktør Dave Majumdar i det amerikanske tidsskriftet The National Interest spør om Nord-Koreas ubåter er en alvorlig trussel eller en papirtiger.

– Det er ikke akkurat siste modeller sammenlignet med det USA og Russland har, påpeker han i en analyse.

Likevel er det imponerende, mener han, at en utarmet og teknologisk underutviklet stat med primitiv industrikapasitet utvikler og bygger sin egen strategiske ubåt.

– Det burde være en påminnelse om at Nord-Korea kanskje ikke er en så lett motstander som enkelte kanskje tror, konkluderer han.