– Hvis han fortsetter å være sta, skal vi få ham sparket på søndag. Når det er gjort, blir det riksrettstiltale på tirsdag, sier en sentral kilde i ledelsen for partiet ZANU P-F til nyhetsbyrået Reuters.

Zimbabwes leder skal ha skaffet seg milliard-formue mens folket er blitt stadig fattigere.

Lørdag har den mektige organisasjonen for veteraner fra frigjøringskrigen oppfordret til protest mot Mugabe, som tidligere effektivt kunnet bruke nettopp denne gruppen i sitt voldelige politiske spill. Nå vil også veteranene at presidenten går av straks, og alt tyder på at dette kravet har bred, folkelig støtte.

– Han må gå av med det samme, før han får gjort mer skade, sier en transportarbeider i byen Victoria Falls, der svært mange lever av turisme, til Aftenposten.

– Det beste han nå kunne gjøre, både for seg selv og oss, er å dø. Vi har fått nok, sier mannen, som i likhet med mange andre i landet fortsatt ikke våger å stå frem med navn og bilde når de ytrer seg kritisk til mannen som har hersket over dem i 37 år.

– Det er virkelig på tide at den gamle mannen tar seg en hvil, sier en annen zimbabwer jeg møter nær inngangen til området der turister kan oppleve de mektige Victoriafallene på nært hold.

Militære makthaver støtter demonstrasjon

Zimbabwes militære har gjort det klart at de støtter massedemonstrasjonene i hovedstaden lørdag.

Generalene tok tidligere denne uken makten i landet, angivelig rent midlertidig, for å arrestere «kriminelle» i president Robert Mugabes krets. Hærens ønske er at Mugabe (93) skal gå av frivillig, men så langt har han ikke vist at han har til hensikt å gjøre det.

Fredag deltok statssjefen på en høytidelig seremoni ved et av landets universiteter. Samtidig kom det meldinger om at de militære fortsetter å pågripe hans nære medarbeidere.

Førstedamen i husarrest

Uansett blir det stadig klarere at tiden som landets leder meget snart er omme for den gamle helten fra frigjøringskampen som gjorde Zimbabwe til en selvstendig stat. Mugabe har regjert siden 1980, først som statsminister og fra 1987 som president.

Det var da visepresident Emmerson Mnangagwa ble sparket av Mugabe at hæren grep inn og stanset en prosess som ville ha gjort Grace Mugabe (52) til ektemannens etterfølger.

Hun holdes nå i husarrest i et av sine luksuriøse boligkomplekser i hovedstaden. Også flere av den tidligere sekretærens støttespillere i den såkalte ungdomsfløyen i ZANU- PF er arrestert av de militære.

Både de militære og ZANU-PF vil at Mnangagwa (75) skal overta ledelsen av både stat og parti, i første omgang frem til neste måneds partikongress.

Nesten 9 av 10 uten jobb

Det en gang så velstående Zimbabwes økonomi kollapset etter at Mugabe sørget for at store gårder ble tatt fra hvite farmere og overlatt til mennesker som ikke kunne drive dem, et av presidentens mange grep for å beholde makten.

Arbeidsløsheten i landet nærmer seg nå 90 prosent, skriver nyhetsbyrået Reuters. Landets egen valuta er forlengst skrotet, og prisen på importerte varer øker med opptil 50 prosent i måneden.

– Alle har fått nok av fyren. Økonomien i landet er svekket på grunn av ham. Vi har ikke jobber, sier 32 år gamle Inashe Katsa fra Mbare, til NTB/ DPA.

Ledelsen lever i stor luksus

Samtidig med at folket har fått det stadig vanskeligere, har landets elite av gamle revolusjonære levd et liv i enorm luksus. Ikke minst presidentparet:

Ifølge noen anslag har Robert Mugabe en formue på nesten 11 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Presidentparet eier en rekke store eiendommer både i Zimbabwe. De skal også ha gjort store investeringer i utlandet, men dette er opplysninger som har vært vanskelig å få bekreftet sikkert, ifølge den britiske avisen.

Dokumentert er det imidlertid at presidentfruen elsker luksus, noe som har ført til at motstandere kaller førstedamen The First Shopper, Gucci Grace, Dis Grace (vanære, skam) eller Greedy (grådige) Grace.

Hun skal blant annet ha brukt cirka 618 000 kroner på en eneste handletur til Paris, noe hun selv benekter.

Skryter av at pappas makt gir rikdom

De dyre vanene blir tydeligvis ført videre i neste generasjon. Presidentparets yngste sønn Bellarmine Chatunga (21) la tidligere i år ut bilde av sitt nye armbåndsur til 494.000 kroner på Instagram, med teksten: «60 000 dollar rundt håndleddet når pappaen din er sjef for hele landet, ser du!!!»

Senere postet den unge mannen en video på Youtube der han heller en flaske champagne til mer enn 3000 kroner over den samme klokken.

Hensynsløs «krokodille» hærens allierte

– Personlig bryr jeg meg ikke om hvem som nå tar over. Det jeg vil ha er mat på bordet. Penger i bankene. En blomstrende økonomi, sier 25 år gamle Mirriam Makore til NTB/ DPA.

Visepresident Emmerson Mnangagwa flyktet da han fikk sparken av Mugable, men kom før helgen tilbake til hjemlandet.

Mannen som både ZANU P-F og de militære ønsker som i det minste midlertidig leder, har tilnavnet «krokodillen», regnes som Zimbabwes aller rikeste mann og har et nært forhold til forsvarssjef Constantino Chiwenga. Inntil Mnangagwa havnet i unåde, var han også en av Robert Mugabes viktige allierte og beryktet for sin hensynsløshet, ikke minst i rollen som landets sikkerhetsminister.

Så hvor stor grunn er det egentlig til å tro at zimbabwerne i nær fremtid vil få det så mye bedre?

– Vi er uansett glade for at det nå blir en endring, sier en kvinne i 30-årene fra Harare som sammen med venner tilbringer weekenden i Victoria Falls der de ivrig fotograferer hverandre foran fossefallene som på stammespråk kalles «røyken som tordner».

– Nå må vi bare håpe det beste og be for fremtiden, sier hun.

