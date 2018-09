Flere nye anklager mot Trumps dommer. Han er blitt like viktig for velgerne som Mexico-muren.

En allerede knallhard politisk tvekamp om USAs neste høyesterettsdommer spisser seg ytterligere til. President Donald Trumps kandidat, Brett Kavanaugh, en konservativ dommer, utsettes for stadig flere beskyldninger.

For drøyt en uke siden sto professor Christine Blasey Ford frem og hevdet at Kavanaugh hadde forsøkt å voldta henne på en fest på 1980-tallet. Påstanden førte til en utsettelse av utnevnelsen. Etter planen skal de to forklare seg for Senatets justiskomité torsdag kl. 10 lokal tid i Washington.

Søndag kom enda en kvinne på banen med beskyldninger, og dermed sås det ny tvil om prosessen. Professor Deborah Ramirez, som i 1983–84 studerte med Kavanaugh ved eliteuniversitetet Yale, sier til The New Yorker at han på en fest blottet seg og presset underlivet sitt mot ansiktet hennes.

Nå har også Michael Avenatti, særlig kjent som advokat for pornostjernen Stormy Daniels, meldt seg på i debatten. Han påstår at en kvinnelig klient har troverdig og relevant informasjon. Advokaten krever at politikerne avhører kandidaten om påståtte gjengvoldtekter under fester på 1980-tallet.

Skeptiske velgere

Trump, som er på FN-møte i New York, stemplet mandag anklagene mot sin kandidat som «politisk motiverte».

– Jeg står ved ham hele veien, sa Trump.

Kavanaugh har for sin del avvist alle anklager. Allerede før de siste beskyldningene dukket opp, er likevel amerikanske velgere blitt mer skeptiske. 50 prosent av dem sier nå nei til ham, 40 prosent sier ja, viser en spørreundersøkelse gjennomført for Fox News. Dette er den dårligste oppslutningen om en dommerkandidat siden kanalen begynte slike målinger i 2005.

I august var Kavanaughs tall bedre med 45 prosent ja og 46 prosent nei.

YURI GRIPAS / Reuters/NTB scanpix

Velgerne: «Ekstremt viktig»

Det som kan bli enda viktigere i den giftige bataljen, er velgernes engasjement i saken foran mellomvalget i november. Og her er republikanske og demokratiske velgere for en gangs skyld enige om noe. 38 prosent av registrerte velgere synes det er «ekstremt viktig» at den politikeren de skal stemme på, deler deres syn på Kavanaugh.

Ytterligere 19 prosent synes dette er «svært viktig», og 19 prosent til synes det er «ganske viktig». Blant sannsynlige velgere er engasjementet enda større.

Kavanaugh er nå blitt en viktigere sak for velgerne enn bygging av en Mexico-mur og Russlands-granskningen. Han ligger bare litt etter omstridte temaer som skatt og innvandring.

Elise Amendola / AP/NTB scanpix

Nikki Haley: Anklagere må ikke klandres

Begge de kvinnene som har stått frem med sine anklager, har vedgått at de ikke husker alle detaljer om hva som skjedde den gangen. 65 kvinner som kjente Kavanaugh på videregående skole har også rykket ut til hans forsvar.

President Donald Trump har også selv kastet seg inn i diskusjonen om Fords påstander. På Twitter antydet han fredag at saken ville blitt politianmeldt den gangen hvis anklagen var reell.

Nå har et av Trumps regjeringsmedlemmer gått i rette med et slikt synspunkt. Nikki Haley, USAs FN-ambassadør, ble søndag morgen spurt om nettopp dette på CNNs State of the Union.

– Anklagere gjennomgår store traumer. Noen håndterer det på en måte og noen en annen. Uansett ønsker vi ikke å klandre eller sette spørsmålstegn ved anklagerne. Vi vet ikke hva hun gjennomgikk for 35 år siden. Vi kjenner ikke omstendighetene, sa Haley.

Trump: «Fantastisk mann»

Mandag roste Trump igjen i et radiointervju sin kandidats faglige og personlige egenskaper og kalte ham «en fantastisk, fantastisk mann». Intervjuet var tatt opp før de siste anklagene, men etter beskyldningene fra Ford.

– La henne si det hun vil si. La ham si det han vil si. Til slutt vil senatorene foreta valget, sa Trump.

Kan bli travelt

Kavanaugh ble raskt utpekt til å være Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer etter at veteranen Anthony Kennedy i sommer varslet sin avgang. Med enda en konservativ dommer i landets øverste domstol kan balansen i retten vippes til høyre. Dermed kan Trump sette sitt preg på det amerikanske samfunnet i mange tiår etter sin avgang.

Hvis Kavanaugh ikke oppnår flertall i Senatet eller kandidaturet trekkes, kan president Trump få alvorlig hastverk. 6. november går velgerne til urnene i USA. En tredjedel av Senatet står på valg. Da risikerer han å miste flertallet han trenger for å få godkjent en konservativ dommer. Risikoen er likevel ikke så stor. Selv om demokratene foreløpig ligger godt an til flertall i Representantenes hus, tyder målingene på at Trumps parti beholder sitt flertall i Senatet.