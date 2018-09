«Alle» vil unngå en blodig krig i Idlib i Syria. Dersom de tre presidentene, Hassan Rouhani, Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan, mislykkes, havner 2,5 til 3 millioner mennesker i det nordvestlige hjørnet av Syria i skuddlinjen.

Hvordan det har gått, får vi vite når de tre statslederne etter planen skal holde en felles pressekonferanse kl. 13.00, norsk tid.

Dette er de mulige scenariene:

Fakta: Derfor er alle øyne rettet mot Idlib Idlib er en by i det nordvestlige hjørnet av Syria. Området er det siste gjenværende tilholdsstedet av betydning for de mange gruppene som har kriget mot Bashar al-Assads regime siden 2011. Da ser vi bort fra den kurdiskkontrollerte delen av Syria i nordøst. Tusenvis av de sunniradikale opprørerne har tilknytning til terrorgrupper som IS og Al-Qaida. Dels har disse gruppenes tilstedeværelse blitt brukt som påskudd for å angripe opprørerne, og dels mener det syriske regimet at alle opprørere må betegnes som terrorister som er legitime mål. Med støtte fra Russland og Iran har Bashar al-Assad i løpet av de tre siste årene klart å gjenerobre nesten hele Syria. Hittil under krigføringen har opprørere som oftest fått tilbud om å trekke seg ut, ofte til nettopp Idlib. Dersom det blir kamp om hele Idlib, vil opprørerne stå i fare for å miste alt. Kampene kan derfor komme til å bli ekstra bitre.

1. Grupper som anklages for terrortilknytning blir luket ut

Tyrkia og Russland blir enig om å opprettholde Idlib som en såkalt de-eskaleringssone, forutsatt at Tyrkia hjelper til med å fjerne soldater fra den ytterliggående gruppen Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), som sies å ha bånd til Al-Qaida. HTS skal ha bortimot 12.000 bevæpnede menn og kontrollerer betydelige deler av Idlib. Russland har brukt denne gruppens tilstedeværelse som en begrunnelse for å støtte Assad mot «terrorister».

Tyrkia har forsøkt å få HTS til å oppløse seg selv og trekke krigerne derfra inn i andre opprørsgrupper, men hittil uten å lykkes, skriver Marwan Kabalan i Al Jazeera. Sist fredag satte tyrkerne HTS på sin liste over terrorgrupper. Det kan ha vært et grep for å komme Russland og Iran i møte.

Recep Tayyip Erdogan har i en årrekke krevd at Bashar al-Assad må fjernes, men ser i økende grad ut til å akseptere at det ikke vil skje, skriver Washington Posts kommentator Ishaan Tahroor.

Vinnere: Den syriske sivilbefolkningen. Både Iran, Russland og Tyrkia kan vinne på dette. Bashar al-Assad også, men han tenker kanskje at han kan vinne enda mer ved å vinne en erobringskrig i Idlib.

Tapere: Tyrkia har i årevis krevd Assads avgang, men kan bli tvunget til å akseptere at han får fortsette. Kurderne kan bli brukt som en forhandlingsbrikke og risikerer i neste omgang å miste kontrollen over i hvert fall deler av det nordøstlige Syria.

AP/NTB scanpix

2. Syria går til en begrenset offensiv for å ta de viktigste delene av Idlib

Hvis ikke Tyrkia tar ut HTS på egen hånd, så kan russerne komme til å støtte en syrisk offensiv mot denne og andre radikale grupper.

Assad vil kanskje nøye seg med å sikre seg kontroll over motorveien M5, som er en viktig transportåre fra nord til sør i Syria.

Opprørerne vil ha muligheten til å trekke seg tilbake til de gjenværende delene av Idlib og man vil kanskje kunne klare å unngå de bitreste kampene.

Større sikkerhet for den russiske Hmeimim-basen og åpning av M5 som en ferdselsåre bør man kunne forhandle seg frem til, argumenterer Crisis Group for i en fersk rapport. De mener Europa og USA må gjøre det klart for Russland at det vil koste dem dyrt å støtte en storoffensiv i Idlib.

Vinnere: Iran og Russland mer enn Tyrkia. Bashar al-Assad vil sikre sin makt i enda større grad.

Tapere: Lokalbefolkningen vil bli skadelidende i deler av Idlib.

AP/NTB scanpix

3. En massiv offensiv mot Idlib og en menneskelig og politisk katastrofe

Det alle frykter mest er at Bashar al-Assad starter en massiv offensiv og at Iran og Russland blir med for ikke å svekke sitt forhold til Syria.

USAs president Donald Trump har advart om at «en slakt» i Idlib vil gjøre USA «veldig sinte». Trumps tidligere uttalelser om at USA skal raskt ut av Syria, gjelder ikke lenger gjelder. Nå vil de bli der for å nekte Iran fritt spillerom og for å sikre et styresett i Syria som hele befolkningen kan godta.

Spørsmålet er derfor om en stor offensiv i Idlib er så sannsynlig, siden kostnadene er så store, også politisk. Russland og Tyrkia har jobbet for å bedre forholdet til hverandre og vil forsøke å unngå å ødelegge dette forholdet.

Men noen, som den amerikanske tenketanken Soufan Group, er pessimistiske. De skriver i en fersk rapport at resten av verdens fordømmelse har lite å si både for det syriske regimet og for Russland.

De vurderer kanskje at gevinsten ved å lykkes på slagmarken er verdt til og med bruken av kjemiske våpen.

Som før har USA veldig lite de skulle ha sagt, skriver Soufan Group.

Vinnere: Få andre enn Bashar al-Assad vil tjene på dette. Og selv for ham vil den politiske bekostningen kanskje bli for stor.

Tapere: I særdeleshet den syriske sivilbefolkningen.